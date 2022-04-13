АЗС Украины скорректировали цены на бензин и дизельное топливо

Не слишком хорошие новости для водителей, учитывая обстоятельства.

Ряд украинских сетей АЗС в среду, 13 апреля , изменили стоимость бензина и дизельного топлива.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" с ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов, передает Enkorr.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-92" и "А-95" подорожали на 34 коп./л до 33,77-33,87 грн/л. В то же время дизельное горючее в этих сетях подорожало на 22 коп./л, до 37,65 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие.

enkorr.ua

Добавим, что Министерство экономики Украины опубликовало новую предельную стоимость бензина и дизельного топлива , от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Так, средние расчетные цены для бензина составляют 29,32 гривны за литр, для дизельного топлива — 32,65 гривен за литр. То есть, по сравнению с концом марта средняя стоимость бензина увеличена на 0,34 грн/литр, на ДТ – на 0,22 грн/литр.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на "обычный" бензин в розничных сетях не должна превышать 33,87 грн/л, на "обычное" дизтопливо — 37,65 грн/л.