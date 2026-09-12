АЗС в Украине будут предупреждать об ударах РФ по-новому: как это будет работать

Последствия удара по АЗС / © Кабинет Министров Украины

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В Украине тестируется программное решение, которое позволит автозаправочным комплексам оперативно получать информацию о направлении движения российских дронов и заблаговременно предупреждать персонал и посетителей о приближении опасности.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам экстренного совещания с операторами рынка и представителями государственных органов.

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По его словам, в последние дни российские войска значительно усилили удары по автозаправочным комплексам, в частности в столице и вблизи международных трасс. В связи с этим первоочередной задачей является максимальное усиление безопасности людей на АЗС и обеспечение бесперебойной отдачи нефтепродуктов.

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Корецкий сообщил, что уже началось тестирование программного решения, которое должно позволить отслеживать направление движения российских беспилотников и своевременно реагировать на угрозу. Система предусматривает автоматическое и оперативное оповещение непосредственно на автозаправочных комплексах.

«Речь идет об автоматическом и оперативном оповещении на АЗС о приближении вражеских дронов», — уточнил премьер-министр.

Корецкий отметил, что сначала новую систему будут тестировать на автозаправочных комплексах. После этого её планируют распространить и на другие предприятия, которые могут оказаться под угрозой российских атак. Министрам было поручено максимально ускорить этот процесс.

Усиление охраны АЗС

Отдельно на совещании обсудили усиление физической защиты автозаправочной инфраструктуры. Речь идет, в частности, об установке дополнительных защитных сооружений для наземного оборудования и обустройстве укрытий для людей.

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В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минэкономики, Минфина, Министерства инфраструктуры, СНБО, ГСЧС и МВД. Стороны также проанализировали ситуацию с запасами нефтепродуктов, их логистикой и ценами на топливо.

Цены на топливо

По словам Корецкого, на мировые цены на нефть влияют события на Ближнем Востоке и перебои в цепочках поставок, из-за чего котировки вновь стремительно растут. В Украине это уже сказывается на действиях участников топливного рынка.

В то же время правительство разрабатывает дополнительные меры для обеспечения стабильной работы топливной системы. В частности, речь идет о железнодорожных перевозках и упрощении таможенных процедур для бензовозов по аналогии с механизмами, которые применялись в 2022 году.

«Мы реагируем на запросы бизнеса — ответ должен быть быстрым и эффективным», — подчеркнул Корецкий.

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Он добавил, что в условиях кризиса координация действий государства с представителями бизнеса будет осуществляться на регулярной основе.

Напомним, финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ считает, что Россия может в ходе новой волны эскалации постепенно наносить удары по автозаправочным станциям в Киеве, причём целью таких ударов может быть не только уничтожение инфраструктуры, но и оказание психологического давления на население.

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