Бабье лето еще будет: какой погоды ожидать украинцам на грядущую неделю

Бабье лето еще будет: какой погоды ожидать украинцам на грядущую неделю

Тепло еще не окончательно оставило нас, поэтому есть возможность еще немного насладиться погодой в легкой одежде.

Не успели календарное лето закончиться, а столбик термометра резко начал сползать к нулю. Метеорологи и синоптики уже пугают снегом в октябре. Означает ли это конец тепла?

Об этом говорится 5 сентября в сюжете ТСН.Тиждень.

Ночью +4, днем +15. Не успело календарное лето закончиться, а столбик термометра резко начал сползать к нулю. Метеорологи и синоптики уже пугают снегом в октябре. Означает ли это конец тепла?

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Нет. Бабье лето еще будет — причем буквально в грядущую неделю. А вот октябрь при расчетам наших климатологов из Гидрометцентра института будет холоднее, чем даже ноябрь и декабрь. Это как раз и есть та яркая иллюстрация "климатического кризиса", когда в начале недели ходим в платьях и футболках, а в конце в куртках и пальто.

Кстати, пальто нам понадобятся уже завтра утром. Потому что на Западе, севере и востоке ночные отметки опустятся до +3. На почве синоптики обещают заморозки. Днем будет по-осеннему свежо — до +15 повсюду. Кроме Юга там до +20 и Закарпатья.

Но так будет всего несколько дней. С середины недели снова лето — до +24. А у моря до +27.

Метеозависимость: на этой неделе украинцев ожидает бабье лето

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