ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
91
Время на прочтение
3 мин

Бабье лето еще не отступает, но есть нюанс: какой будет погода в Украине 10 октября (карта)

Бабье лето в Украине пока не спешит отступать, однако погода готовит определенные изменения. Где 10 октября ожидаются дожди и туманы — смотрите прогноз синоптиков и карту погоды.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Погода в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине в субботу, 10 октября, порадует комфортным и сухим теплом, поспособствует прогулкам на свежем воздухе и будет держать показатели термометров на приятных осенних отметках.

Подробный прогноз погоды 10 октября, узнайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По информации синоптикини Наталки Диденко, дождя 10 октября не предполагается ни в одном из регионов Украины. Температура воздуха остается приемлемой.

Как отметила синоптика, в большинстве областей ожидается от +18 °С до +22 °С, на юге — до +24 °С. В северных регионах будет немного свежее: от +16°С до +18°С.

Впрочем, синоптик Виталий Постриган отмечает, что в выходные, 10–11 октября, в регионе продлится атмосферная перестройка.

«Атлантика будет посылать циклоны в Европу, но траекторию их движения будут корректировать антициклоны. Для нас это означает, что тепло „бабьего лета“ несколько погаснет, но не отступит. Температура ночью 5-10 º тепла, днем 15-20 º. Существенных осадков не ожидаем», — отметил специалист.

По данным Укргидрометцентра, 10 октября в стране ожидается переменная облачность. Большинство территории останется без осадков, однако в северо-восточной части и Днепропетровской ночью пройдет умеренный дождь.

Днем в восточных областях возможен небольшой дождь. Ночью и утром в юго-восточных регионах местами будет туман.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Общие показатели температуры по стране составят от +4 до +9 °С ночью (в Карпатах +1…+6 °С, а на юге и юго-востоке — +10…+15 °С) и от +14 °С до +19 °С днем, в южной части — до +23 °С.

Погода в Украине 10 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 октября / © Укргидрометцентр

В то же время, метеорологи предупреждают: 9–10 октября в большинстве областей Украины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 10 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

  • Киевская область: температура ночью +4…+9°С, днем +14…+19°С.

  • Киев: температура ночью +7…+9 °С, днем +17…+19 °С.

Погода во Львове

В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, хотя ночью и утром возможен легкий туман. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с.

  • Львовская область: температура ночью +3…+8°С, днем +14…+19°С.

  • Львов: температура ночью +5…+7 °С, днем +16…+18 °С.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и областном центре ожидается переменная облачность. Ночью ожидается небольшой (на территории области умеренный) дождь, утром местами туман, а днем без существенных осадков.

Ветер ночью южный, с переходом днем на северо-западный, 3–8 м/с.

  • Днепропетровская область: температура ночью +9…+14 °С, днем +18…+23 °С.

  • Днепр: температура ночью +12…+14 °С, днем +18…+20 °С.

Погода в Харькове

В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер западной четверти 9–14 м/с.

  • Харьковская область: температура ночью +8…+13°С, днем +16…+21°С.

  • Харьков: температура ночью +11…+13 °С, днем +16…+18 °С.

Погода в Одессе

В Одесской области и в областном центре 10 октября предполагается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер сначала будет дуть с севера, а после обеда сменит направление на южное, со скоростью 5-10 м/с.

Водителям следует быть внимательными: в ночные и утренние часы на автодорогах области местами будет наблюдаться дымка с видимостью 1-2 км.

По области температура воздуха ночью составит +10…+15 °С (где столбики термометров опустятся до +5 °С), а днем воздух прогреется до +20…+25 °С. В Одессе ночью прогнозируют +13…+15 °С, а днем от +20 °С до +22 °С.

Вдоль берегов Одесской области ожидаются безопасные погодные условия и легкое волнение моря. Осадки не прогнозируются. Ветер сменит направление с северного на южное и будет дуть со скоростью 6–11 м/с, а уровень моря будет оставаться безопасным.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, погода в Украине начнет меняться в конце рабочей недели. Атмосферный фронт принесет дожди и похолодание в ряд областей.

Также мы писали, что к концу дня 9 октября в столичном регионе ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. Это показатель и уровень опасности, желтого.

Ранее стало известно, что некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie