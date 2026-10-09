- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 3 мин
Бабье лето еще не отступает, но есть нюанс: какой будет погода в Украине 10 октября (карта)
Бабье лето в Украине пока не спешит отступать, однако погода готовит определенные изменения. Где 10 октября ожидаются дожди и туманы — смотрите прогноз синоптиков и карту погоды.
Погода в Украине в субботу, 10 октября, порадует комфортным и сухим теплом, поспособствует прогулкам на свежем воздухе и будет держать показатели термометров на приятных осенних отметках.
Подробный прогноз погоды 10 октября, узнайте в материале ТСН.ua.
Погода в Украине
По информации синоптикини Наталки Диденко, дождя 10 октября не предполагается ни в одном из регионов Украины. Температура воздуха остается приемлемой.
Как отметила синоптика, в большинстве областей ожидается от +18 °С до +22 °С, на юге — до +24 °С. В северных регионах будет немного свежее: от +16°С до +18°С.
Впрочем, синоптик Виталий Постриган отмечает, что в выходные, 10–11 октября, в регионе продлится атмосферная перестройка.
«Атлантика будет посылать циклоны в Европу, но траекторию их движения будут корректировать антициклоны. Для нас это означает, что тепло „бабьего лета“ несколько погаснет, но не отступит. Температура ночью 5-10 º тепла, днем 15-20 º. Существенных осадков не ожидаем», — отметил специалист.
По данным Укргидрометцентра, 10 октября в стране ожидается переменная облачность. Большинство территории останется без осадков, однако в северо-восточной части и Днепропетровской ночью пройдет умеренный дождь.
Днем в восточных областях возможен небольшой дождь. Ночью и утром в юго-восточных регионах местами будет туман.
Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Общие показатели температуры по стране составят от +4 до +9 °С ночью (в Карпатах +1…+6 °С, а на юге и юго-востоке — +10…+15 °С) и от +14 °С до +19 °С днем, в южной части — до +23 °С.
В то же время, метеорологи предупреждают: 9–10 октября в большинстве областей Украины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Киеве
В столице и Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Киевская область: температура ночью +4…+9°С, днем +14…+19°С.
Киев: температура ночью +7…+9 °С, днем +17…+19 °С.
Погода во Львове
В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, хотя ночью и утром возможен легкий туман. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с.
Львовская область: температура ночью +3…+8°С, днем +14…+19°С.
Львов: температура ночью +5…+7 °С, днем +16…+18 °С.
Погода в Днепре
В Днепропетровской области и областном центре ожидается переменная облачность. Ночью ожидается небольшой (на территории области умеренный) дождь, утром местами туман, а днем без существенных осадков.
Ветер ночью южный, с переходом днем на северо-западный, 3–8 м/с.
Днепропетровская область: температура ночью +9…+14 °С, днем +18…+23 °С.
Днепр: температура ночью +12…+14 °С, днем +18…+20 °С.
Погода в Харькове
В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер западной четверти 9–14 м/с.
Харьковская область: температура ночью +8…+13°С, днем +16…+21°С.
Харьков: температура ночью +11…+13 °С, днем +16…+18 °С.
Погода в Одессе
В Одесской области и в областном центре 10 октября предполагается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер сначала будет дуть с севера, а после обеда сменит направление на южное, со скоростью 5-10 м/с.
Водителям следует быть внимательными: в ночные и утренние часы на автодорогах области местами будет наблюдаться дымка с видимостью 1-2 км.
По области температура воздуха ночью составит +10…+15 °С (где столбики термометров опустятся до +5 °С), а днем воздух прогреется до +20…+25 °С. В Одессе ночью прогнозируют +13…+15 °С, а днем от +20 °С до +22 °С.
Вдоль берегов Одесской области ожидаются безопасные погодные условия и легкое волнение моря. Осадки не прогнозируются. Ветер сменит направление с северного на южное и будет дуть со скоростью 6–11 м/с, а уровень моря будет оставаться безопасным.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, погода в Украине начнет меняться в конце рабочей недели. Атмосферный фронт принесет дожди и похолодание в ряд областей.
Также мы писали, что к концу дня 9 октября в столичном регионе ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. Это показатель и уровень опасности, желтого.
Ранее стало известно, что некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.