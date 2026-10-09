Бабье лето еще не отступает, но есть нюанс: какой будет погода в Украине 10 октября (карта)

Погода в Украине

Реклама

Погода в Украине в субботу, 10 октября, порадует комфортным и сухим теплом, поспособствует прогулкам на свежем воздухе и будет держать показатели термометров на приятных осенних отметках.

Подробный прогноз погоды 10 октября, узнайте в материале ТСН.ua.

Реклама

Погода в Украине

По информации синоптикини Наталки Диденко, дождя 10 октября не предполагается ни в одном из регионов Украины. Температура воздуха остается приемлемой.

Реклама

Как отметила синоптика, в большинстве областей ожидается от +18 °С до +22 °С, на юге — до +24 °С. В северных регионах будет немного свежее: от +16°С до +18°С.

Впрочем, синоптик Виталий Постриган отмечает, что в выходные, 10–11 октября, в регионе продлится атмосферная перестройка.

«Атлантика будет посылать циклоны в Европу, но траекторию их движения будут корректировать антициклоны. Для нас это означает, что тепло „бабьего лета“ несколько погаснет, но не отступит. Температура ночью 5-10 º тепла, днем 15-20 º. Существенных осадков не ожидаем», — отметил специалист.

По данным Укргидрометцентра, 10 октября в стране ожидается переменная облачность. Большинство территории останется без осадков, однако в северо-восточной части и Днепропетровской ночью пройдет умеренный дождь.

Реклама

Днем в восточных областях возможен небольшой дождь. Ночью и утром в юго-восточных регионах местами будет туман.

Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5-10 м/с. Общие показатели температуры по стране составят от +4 до +9 °С ночью (в Карпатах +1…+6 °С, а на юге и юго-востоке — +10…+15 °С) и от +14 °С до +19 °С днем, в южной части — до +23 °С.

Погода в Украине 10 октября / © Укргидрометцентр

В то же время, метеорологи предупреждают: 9–10 октября в большинстве областей Украины удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине 10 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В столице и Киевской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Реклама

Киевская область: температура ночью +4…+9°С, днем +14…+19°С.

Киев: температура ночью +7…+9 °С, днем +17…+19 °С.

Погода во Львове

В Львовской области ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, хотя ночью и утром возможен легкий туман. Ветер будет юго-западным, 7-12 м/с.

Львовская область: температура ночью +3…+8°С, днем +14…+19°С.

Львов: температура ночью +5…+7 °С, днем +16…+18 °С.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и областном центре ожидается переменная облачность. Ночью ожидается небольшой (на территории области умеренный) дождь, утром местами туман, а днем без существенных осадков.

Ветер ночью южный, с переходом днем на северо-западный, 3–8 м/с.

Днепропетровская область: температура ночью +9…+14 °С, днем +18…+23 °С.

Днепр: температура ночью +12…+14 °С, днем +18…+20 °С.

Погода в Харькове

В Харьковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер западной четверти 9–14 м/с.

Харьковская область: температура ночью +8…+13°С, днем +16…+21°С.

Харьков: температура ночью +11…+13 °С, днем +16…+18 °С.

Погода в Одессе

В Одесской области и в областном центре 10 октября предполагается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер сначала будет дуть с севера, а после обеда сменит направление на южное, со скоростью 5-10 м/с.

Водителям следует быть внимательными: в ночные и утренние часы на автодорогах области местами будет наблюдаться дымка с видимостью 1-2 км.

По области температура воздуха ночью составит +10…+15 °С (где столбики термометров опустятся до +5 °С), а днем воздух прогреется до +20…+25 °С. В Одессе ночью прогнозируют +13…+15 °С, а днем от +20 °С до +22 °С.

Вдоль берегов Одесской области ожидаются безопасные погодные условия и легкое волнение моря. Осадки не прогнозируются. Ветер сменит направление с северного на южное и будет дуть со скоростью 6–11 м/с, а уровень моря будет оставаться безопасным.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, погода в Украине начнет меняться в конце рабочей недели. Атмосферный фронт принесет дожди и похолодание в ряд областей.

Также мы писали, что к концу дня 9 октября в столичном регионе ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. Это показатель и уровень опасности, желтого.

Ранее стало известно, что некоторые области получили тревожное предупреждение — прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

Новости партнеров

Новости партнеров