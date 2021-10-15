"Бабье лето" продолжается: какой будет погода в Украине в субботу, 16 октября

"Бабье лето" продолжается: какой будет погода в Украине в субботу, 16 октября

Дневная температура составит от 10 до 17 градусов.

В субботу, 16 октября, почти на всей территории Украины будет солнечно и без осадков. Только днем в большинстве центральных и северных областей местами пройдет небольшой дождь.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ночью и утром в Украине, кроме южной части, местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов. В южной части ночью 5-10 градусов, днем 12-17 градусов.

В Киевской области в субботу будет без осадков, лишь днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 1-6 градусов тепла, днем 10-15 градусов. В Киеве ночью 4-6 градусов, днем 12-14 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 16 октября 2021 года / Укргидрометцентр

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