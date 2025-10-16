Бабье лето таки придет: синоптик назвал дату потепления

Белка. / © Pexels

Наконец-то в Украину придет долгожданное потепление. Хотя в выходные, 18-19 октября будет еще прохладно и дождливо, но на следующей неделе потеплеет и придет бабье лето.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Телеграф” .

По его словам, потепление начнется с 24 октября и постепенно охватит большинство регионов страны. Теплее всего будет в течение 27 по 31 октября. Почти на всей территории Украины в этот период температура воздуха будет днем +13-18°C.

Теплее всего будет на юге и в Закарпатской области, где бабье лето будет самым ярким. В этих регионах столбики термометров поднимутся до +20-22°C.

"Это будет классическое бабье лето, связанное с поступлением теплого воздуха с юга и юго-западной Европы на фоне повышенного атмосферного давления. Осадки будут локальными - преимущественно на западе и иногда на севере", - подчеркнул синоптик.

Как ранее сообщал синоптик Игорь Кибальчич, в октябре Украину ждут две волны сильного похолодания. Первая началась 14 октября на фоне прохождения холодного фронта с северо-запада. В большинстве областей ночью температура снизится до +2-8°С, днем обещают от +6°С до +13°С.

Напомним, по данным MkWeather, зима в Украине будет рекордно прохладной. В частности, прогнозируют сильные морозы и много снега. По прогнозу, начало зимы будет относительно мягким с периодическими осадками. Январь – переходный месяц, когда придет похолодание. Январь и февраль могут принести сильные арктические морозы, снегопады и устойчивый снежный покров.