Бабье лето в Херсонской области: сколько еще порадует тепло и когда ожидать прохлады

Бабье лето в Херсонской области: сколько еще порадует тепло и когда ожидать прохлады

С субботы, 18 сентября, погода ухудшится.

В Херсонской области в субботу солнечная и теплая погода сменится дождевой и прохладной.

Об этом сообщает Херсонский областной центр по гидрометеорологии.

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По данным синоптиков, 14-17 сентября будет держаться летняя погода, осадков не прогнозируется. Температура воздуха днем достигнет 25-30 °С

С 18 по 21 сентября ожидаются изменение погоды. В результате перемещения холодного атмосферного фронта и образования на его волне циклона, днем, 18 сентября, на территории Херсонской области ожидаются кратковременные грозовые дожди, понижение температуры воздуха днем до 18-23 °С.

В последующие трое суток ожидаются небольшие и умеренные кратковременные дожди и понижение температуры воздуха ночью до +5-10°, днем до +13-18 °С.

Напомним, что в Украину идет антициклон Hermelinde.

Ранее сообщалось, что бабье лето в сентябре 2021 года, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, наступит дважды. По словам Горбаня, первое, "молодое" бабье лето длится от Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа до 11 сентября. А "старое", второе бабье лето — с 11 до 18 сентября.

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