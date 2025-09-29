Бабье лето в октябре: синоптик назвал даты, когда ощутимо потеплеет

Осень. / © unsplash.com

В Украине последние дни сентября стали заметно прохладными. Зато начало октября будет теплым и даже порадует "бабьим летом". Впрочем, позже погода испортится из-за поступления скандинавского воздуха.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии " Телеграфу ".

Второй месяц осени начнется с антициклона в северо-восточной части Европы и области пониженного давления над Балканским полуостровом и Адриатическим морем. Именно эти факторы будут влиять на преимущественно теплую и сухую погоду – хоть и с порывистым ветром.

Во второй декаде октября (10-20 октября) в страну будут поступать воздушные массы с юга и юго-запада. Благодаря этому средние показатели температуры сохранятся на достаточно высоком уровне, несмотря на увеличение плотности облачного покрова.

"Начало октября в большинстве областей Украины, с точки зрения погодных условий, будет соответствовать бабьему лету, особенно на Левобережье страны и в юго-западных областях", - говорит синоптик.

Во второй половине месяца из-за поступления более свежего скандинавского воздуха и северо-западных ветров ожидается похолодание.

Напомним, предварительный прогноз погоды на октябрь свидетельствует о том, что второй месяц осени отметится значительно меньшим количеством тепла, чем в сентябре. Причина очевидна, говорят синоптики, – это короткий световой день. Так, к концу октября солнце будет на небе лишь около девяти с половиной часов.