Бабье лето в Украине задержится: синоптик рассказал, каким будет октябрь

Такое впечатление, что сентябрь с октябрем поменялись местами.

Бабье лето, наступившее в Украине, может продолжаться вплоть до конца второй декады октября.

Об этом ТСН.ua рассказал народный синоптик Стас Щедрин.

"Скорее всего, бабье лето, которое есть сегодня, задержится не до 10-12 числа, как я ранее прогнозировал, а вплоть до конца второй декады октября", — сообщил синоптик.

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"Такое ощущение, что сентябрь с октябрем поменялись местами: в сентябре — холод и дожди, а в октябре — наоборот солнце и комфортное тепло. Но этот прогноз не может быть на 100% точен", — отметил Щедрин.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине продлится неделю – до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градуса тепла.

Погода в Украине: ждать ли "Бабье лето"

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