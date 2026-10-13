"Бабье лето" закончилось: синоптики дали неутешительный прогноз на 13 октября

Осень / © pexels.com

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13 октября в Украине сохранится влажная и переменчивая погода, поскольку циклон «Габриэла» окончательно положит конец «бабьему лету» и принесет дожди, туманы и заморозки.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во вторник, 13 октября, небольшие дожди маловероятны на большей части территории, за исключением отдельных северных и центральных районов ночью, а также Киевской и Винницкой областей днем. В ночное и утреннее время местами видимость будет ухудшаться из-за тумана. Ветер будет преимущественно северо-восточный, умеренный, и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

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Ночная температура будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, хотя на крайнем западе столбики термометров опустятся до +2…+7. Днем на севере и западе страны ожидается от +11 до +16 градусов тепла, тогда как в центральных, южных и восточных областях сохранится летняя тёплая погода — от +20 до +26 градусов выше нуля.

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Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что холодный атмосферный фронт циклона «Gabriela» прервет период стабильной погоды «бабьего лета». Холодный атмосферный фронт 13 октября принесет в Украину дожди различной интенсивности.

«Ночью и утром местами будут образовываться туманы. Температура снизится: ночью 6–11º, днём 11–16º», — предупреждает синоптик.

По словам синоптика Виталия Постриганя, пока не стоит рассчитывать на скорое возвращение стабильной и сухой погоды. На синоптических картах отчетливо прослеживаются атмосферные барьеры, способные нарушить привычное движение воздушных масс. Большую часть европейского континента охватит мощный азиатский антициклон и полоса высокого давления с Азорских островов, тогда как над южными морями сформируется активная циклоническая система, влияние которой будет ощущаться в Украине в течение всей недели.

Предварительные прогнозы показывают, что в период с 14 по 16 октября в стране сохранится переменчивая и преимущественно пасмурная погода. Время от времени будут проходить осенние дожди, однако температура воздуха будет превышать климатическую норму: ночью будет от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +10 до +15 градусов выше нуля.

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ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 13 октября в стране ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Дожди пройдут в большинстве регионов, однако западные и восточные области, а также Житомирская, Винницкая и Киевская области (в дневные часы) избегут осадков.

В ночное и утреннее время на западе местами будет образовываться туман. Ветер будет северо-западным, умеренным, и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночная температура на западе снизится до +1…+6, а на почве возможны заморозки до 0…-3 ниже нуля, тогда как днем воздух там прогреется до +9…+14 градусов тепла. На остальной территории ночью столбики термометров будут показывать +5…+10 (на юге и юго-востоке до +14). Днём температура составит +12…+17 градусов тепла, а в восточных и юго-восточных областях сохранится тепло в пределах +18…+23 градусов тепла.

Погода в Украине 13 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 13 октября.

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