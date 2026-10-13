ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
271
Время на прочтение
2 мин

"Бабье лето" закончилось: синоптики дали неутешительный прогноз на 13 октября

Синоптики предупреждают об изменении погоды 13 октября и рассказали, чего следует ожидать украинцам.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Осень

Осень / © pexels.com

13 октября в Украине сохранится влажная и переменчивая погода, поскольку циклон «Габриэла» окончательно положит конец «бабьему лету» и принесет дожди, туманы и заморозки.

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, во вторник, 13 октября, небольшие дожди маловероятны на большей части территории, за исключением отдельных северных и центральных районов ночью, а также Киевской и Винницкой областей днем. В ночное и утреннее время местами видимость будет ухудшаться из-за тумана. Ветер будет преимущественно северо-восточный, умеренный, и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночная температура будет колебаться в пределах +8…+13 градусов, хотя на крайнем западе столбики термометров опустятся до +2…+7. Днем на севере и западе страны ожидается от +11 до +16 градусов тепла, тогда как в центральных, южных и восточных областях сохранится летняя тёплая погода — от +20 до +26 градусов выше нуля.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что холодный атмосферный фронт циклона «Gabriela» прервет период стабильной погоды «бабьего лета». Холодный атмосферный фронт 13 октября принесет в Украину дожди различной интенсивности.

«Ночью и утром местами будут образовываться туманы. Температура снизится: ночью 6–11º, днём 11–16º», — предупреждает синоптик.

По словам синоптика Виталия Постриганя, пока не стоит рассчитывать на скорое возвращение стабильной и сухой погоды. На синоптических картах отчетливо прослеживаются атмосферные барьеры, способные нарушить привычное движение воздушных масс. Большую часть европейского континента охватит мощный азиатский антициклон и полоса высокого давления с Азорских островов, тогда как над южными морями сформируется активная циклоническая система, влияние которой будет ощущаться в Украине в течение всей недели.

Предварительные прогнозы показывают, что в период с 14 по 16 октября в стране сохранится переменчивая и преимущественно пасмурная погода. Время от времени будут проходить осенние дожди, однако температура воздуха будет превышать климатическую норму: ночью будет от +4 до +9 градусов тепла, днем ожидается от +10 до +15 градусов выше нуля.

ПоданнымУкраинского гидрометцентра, 13 октября в стране ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Дожди пройдут в большинстве регионов, однако западные и восточные области, а также Житомирская, Винницкая и Киевская области (в дневные часы) избегут осадков.

В ночное и утреннее время на западе местами будет образовываться туман. Ветер будет северо-западным, умеренным, и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Ночная температура на западе снизится до +1…+6, а на почве возможны заморозки до 0…-3 ниже нуля, тогда как днем воздух там прогреется до +9…+14 градусов тепла. На остальной территории ночью столбики термометров будут показывать +5…+10 (на юге и юго-востоке до +14). Днём температура составит +12…+17 градусов тепла, а в восточных и юго-восточных областях сохранится тепло в пределах +18…+23 градусов тепла.

Погода в Украине 13 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 октября / © Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 13 октября.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie