Бабьего лета в Украине не будет: синоптики ошарашили новым прогнозом на октябрь

Октябрь 2023 года в Украине начнется резким похолоданием, после которого уже не стоит ждать бабьего лета. Кроме того, интересно сложится ситуация с осадками в течение месяца.

Об этом сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды "Укргидрометцентра" Вазира Мартазинова, пишет Телеграф.

Как известно, часто так бывает, что в одной части Украины выпадает много осадков в определенный период времени, в то время как в другой части страны сухо. Однако обычно между этими регионами есть области, где наблюдается промежуточное состояние погоды, незначительное количество осадков, отметила синоптик.

В октябре будет так, что ситуация с осадками может кардинально отличаться в двух соседних областях.

Например, в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях ожидаются разовые осадки в октябре. А в Киевской и Черниговской областях, граничащих с Сумской и Полтавской, ожидается выпадение 120-150% осадков. Хотя обычно между засушливыми областями и регионами со сверхурочной осадкой должна быть "переходная" зона с умеренными показателями осадков.

Ранее синоптики сообщили, что средняя месячная температура в октябре 2023 года в Украине прогнозируется в пределах 7-13 градусов тепла. Это на 1-1,5 градусов выше нормы.