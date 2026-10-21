Осень / © pexels.com

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В ближайшее время в Украине сохранится теплая погода благодаря прогретым воздушным массам и мощному антициклону, хотя в отдельных регионах возможны локальные слабые дожди и туманы.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине будет преобладать значительная теплота. В среду, 21 октября, столбики термометров в большинстве регионов покажут от +13 до +18 градусов тепла, а на юге и западе воздух прогреется до +18…+22 градусов выше нуля.

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«И такая жаркая погода продлится до субботы и воскресенья. Каких-либо серьезных дождей не ожидается, разве что периодически небольшие и очень локальные», — прогнозирует Диденко.

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Однако 21 октября возможны лишь единичные слабые дожди в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, а также местами на востоке. Кроме того, осенняя теплота будет сопровождаться густыми утренними туманами.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует на 21 октября тёплую погоду с температурой воздуха от +13 до +18 градусов тепла, на севере Левобережья днем будет несколько прохладнее — там ожидается температура воздуха от +9 до +14 градусов выше нуля.

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань сообщает, что до конца текущей недели поступление арктического холода будет заблокировано.

«Ветры будут по-прежнему приносить теплый воздух, но уже со Средиземноморья и Балкан. Существенных осадков не ожидается. Температура ночью 7–12º, днём 13–18º», — прогнозирует метеоролог.

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По данным Украинского гидрометцентра, 21 октября синоптическая обстановка будет благоприятной для хорошей погоды: атмосферное давление будет расти, так как на Украину будет распространяться область высокого давления от мощного антициклона с северо-востока, поэтому преобладать будет погода без осадков.

«Как и раньше, с юго-востока будет поступать тёплая воздушная масса, обеспечивая соответствующую температуру», — отмечают метеорологи.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. В большинстве регионов страны, кроме запада и юго-запада, местами будет идти небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-восточный, восточный со скоростью 5–10 м/с, в западных областях ожидается до 7–12 м/с. Температура воздуха днём составит от +12 до +17 градусов тепла, в Закарпатье и на юге страны столбики термометров поднимутся до +20.

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© Укргидрометцентр

В то же время метеорологи предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Украине: ночью и утром 21 октября в Прикарпатье, Закарпатье, в южных и большинстве центральных областей будет наблюдаться туман, видимость составит 200–500 м. В связи с этим в ряде областей объявлен первый уровень опасности — желтый.

© Укргидрометцентр

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 21 октября.

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