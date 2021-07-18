"Бабий Яр. Контекст" признан лучшим документальным фильмом Каннского кинофестиваля

Всемирная премьера документального фильма состоялась 11 июля.

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст", снятый при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", получил премию "Золотой глаз" на Каннском кинофестивале, разделив первое место с документальной работой индийского режиссера.

"Золотой глаз" – приз для документальных фильмов. С 2015 года он присуждается за лучший документальный фильм, участвующий в одной из секций Каннского международного кинофестиваля.

"Я благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. Я благодарю уважаемых членов жюри за поддержку и высокую оценку нашей работы. Я благодарю Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" за возможность сделать этот фильм. Я благодарю мою замечательную команду. Я надеюсь, что эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на чьей территории 80 лет назад произошли эти трагические события. Спасибо большое!", – отметил режиссер Сергей Лозница после оглашения о призе.

Всемирная премьера документального фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля в программе "Специальный показ". Уже осенью этот фильм сможет увидеть и украинский зритель в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

Важность поддержки таких проектов отметил художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Илья Хржановский. "Премия за фильм "Бабий Яр. Контекст" в очередной раз доказывает значимость того, что за такую сложную тему, как трагедия Бабьего Яра, берется выдающийся, всемирно известный художник. Этот фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стриминговых платформ и дистрибьюторов. Зрители из разных стран и континентов воспринимают этот фильм как историю, как образ трагедии, которая происходила и происходит, к сожалению, во все времена и повсюду. Актуальность этого фильма в наше время несомненна", – отметил он.

"Бабий Яр. Контекст" – документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы, произведенный нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Лента лишена каких-либо комментариев. Она основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29-30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

Это седьмой фильм Сергея Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля. Игровые фильмы Лозницы "Счастье мое" (2010), "В тумане" (2012) и "Кроткая" (2017) принимали участие в главном конкурсе фестиваля. Фильму "Донбасс" (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы "Особый взгляд", а документальные фильмы "Майдан" (2014) и "Отражение" (2014) были представлены в программе "Специальный показ".

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