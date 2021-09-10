Бабушка 7-летнего мальчика из Черкасс, который скончался в больнице от тяжелых травм, оставили под стражей

Бабушка 7-летнего мальчика из Черкасс, который скончался в больнице от тяжелых травм, оставили под стражей

Женщина подавала апелляцию на решение о мере пресечения.

В Черкассах суд оставил под стражей бабушку 7-летнего мальчика, который умер в больнице от тяжелых травм.

Об этом сообщает "Суспільне".

В Черкассах состоялось заседание апелляционного суда. Бабушка умершего 7-летнего Андрюши подавала апелляцию относительно избрания ей меры пресечения.

Суд принял решение апелляционную жалобу адвоката оставить без удовлетворения. Бабушка мальчика, который умер от тяжелых травм, останется под стражей.

Обвиняемая и ее адвокат от каких-либо комментариев отказались. По словам прокурора, женщина утверждает, что ребенок сам себе наносила телесные повреждения.

По информации прокуратуры, в настоящее время квалификация дела не изменилась. Речь о причастности родителей к преступлению не идет, они по делу проходят как свидетели. Продолжаются следственные действия.

"Ориентировочно два-три дня ребенок был без движения, по давности повреждений даст ответ экспертиза", — пояснил прокурор Виталий Корновенко.

Экспертизы еще продолжаются.

Напомним, что в Черкассах представители областной прокуратуры обнародовали запись телефонного разговора диспетчера Центра экстренной медицинской помощи и бабушки 7-летнего мальчика, который в состоянии комы с тяжелыми травмами попал в больницу и 5 сентября умер, не приходя в сознание.

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