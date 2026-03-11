Бабушка из Ровенщины в 80 лет впервые получила загранпаспорт: куда она поедет

Бабушка из Ровенщины впервые получила загранпаспорт, чтобы увидеть внуков в Америке / © Суспільне

В Ровенской области 80-летняя Валентина Свирид впервые получила загранпаспорт, чтобы посетить внуков за границей.

Ее историю рассказывает «Суспільне Рівне».

Женщина рассказала, что ее внуки проживают в Штатах и Польше, и пригласили старушку к себе в гости.

«Внучка здесь недалеко живет, а ведь я туда могу — в Польшу, могу — в Америку. Кто его знает, кто меня пригласит. В Америке у меня есть внучка, в Польше у меня есть внуки. Много в Польше у меня есть внуков. Ведь пятеро детей было, то у них порождались — и сейчас в Польше они на работу ездят и все», — рассказывает Валентина.

Бабушка рассказывает, что сейчас проживает сама. И хотя ее двое сыновей живут в Украине, переезжать к ним не спешит, несмотря на то, что они постоянно ее приглашают.

«К себе хотят забрать, а я говорю: я не пойду никуда, пока ножками хожу. Еще, слава Богу, хожу на собрание, в молитвенный дом, еще хожу своими ногами, так я говорю, что я никуда не уйду. Раньше корову держала, бычки и телята — все держала раньше, а сейчас ничего, даже кур не держу. Вот котик и собачка», — показывает старушка хозяйка своих четырехлапых друзей.

Бабушка признается: сама бы не решилась на такую длинную дорогу, но внуки пообещали, что приедут за ней и будут сопровождать. 5 апреля она отметит 81-летие. В это время приедут родственники, с которыми вместе планирует уехать за границу:

«Сама боюсь ехать. С внуком будем ехать. Он уже приедет на этот праздник, на день рождения мой и может поедем».

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 96-летняя женщина впервые получила загранпаспорт, чтобы посетить внучку в Амстердаме.