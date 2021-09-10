Бабушка мальчика из Черкасс, который умер от тяжелых травм, подала апелляцию: как состоялось заседание

Бабушка мальчика из Черкасс, который умер от тяжелых травм, подала апелляцию: как состоялось заседание

Женщина требует, чтобы заседание было закрытым.

Апелляционный суд Черкасской области рассмотрит апелляционную жалобу женщины Виктории Лясовой, которая приходится названной бабушкой мальчику, который от тяжелых травм скончался в детской областной больнице, в закрытом режиме.

Об этом сообщает Суспільне.

Бабушку мальчика взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Аналогичную меру пресечения избрали ее мужу.

Судебное заседание по избранию меры пресечения происходило в закрытом режиме, поскольку, по словам подозреваемой, потерпевший является малолетним и разглашение сведений о нем может навредить.

Защитник подозреваемой рассказал, что от нее на это заседание подготовлено аналогичное ходатайство.

"Подзащитная считает, что судебное заседание в открытом режиме может навредить, поскольку не хочет разглашения сведений о семье, поэтому направила ходатайство, чтобы суд проходил за закрытыми дверями", — пояснил адвокат.

Дело слушала коллегия в составе трех судей.

Напомним, 24 августа 7-летнего Андрея госпитализировали в реанимационное отделение Черкасской областной больницы. У него были пролежни, тяжелая травма головы, а также недостающие части ушей и половых органов. Все это время ребенок находился в термальной коме. 6 сентября он умер.

К врачам женщина не обращалась, потому что якобы самостоятельно оказывала домедицинскую помощь внуку.

За несколько дней она увидела мальчика в постели без сознания лишь тогда обратилась к медикам.

Впоследствии Лясовой сообщили о подозрении по статье "оставление в опасности". На суде она попросила сделать процесс закрытым. А с журналистами общаться отказывалась.

По ее словам, мальчик упал с кучи кирпича, и так получил травму мозга. Другие повреждения якобы тоже нанес себе сам, так объясняла Лясовая правоохранителям.

Виктория Лясовая — неродная бабушка умершего Андрюши. Мальчик ей не родной внук, а сын невестки от предыдущего брака.

Виктория Лясовая несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилие, даже некоторое время находилась в розыске. Только с 2013 по 2015 годы семья Лясовых фигурировала в четырех уголовных производства.

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