Бабушка пыталась реанимировать: в Днепре мать убила годовалого сына, сделав ему смертельный укол

Женщина решила уйти из жизни, забрав сына с собой.

В Днепре по факту убийства годовалого мальчика полиция открыла уголовное производство. Он умер в больнице из-за того, что мать решила покончить жизнь самоубийством и уколола ему и себе сильнодействующие лекарства.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

39-летняя мать ребенка решила покончить жизнь самоубийством и уколола сильнодействующие лекарства себе и своему сыну в возрасте 1 год 7 месяцев.

В полицию о смерти ребенка в результате острого отравления лекарственными препаратами сообщили медики больницы. По их словам, к ним доставили ребенка с диагнозом острое отравление лекарственными препаратами.

"Как выяснили правоохранители, бабушка первой пришла в квартиру и увидела дочь с внуком без сознания. Также летняя женщина обнаружила остатки медикаментов и предсмертную записку. Она сразу вызвала скорую и пыталась реанимировать ребенка. К сожалению, в больнице мальчик умер. 39-летняя женщина сейчас находится в медицинском учреждении ", — сообщили в полиции.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

Напомним, что в Днепре женщина пыталась покончить с собой, отравив себя и ребенка. Она уколола себе и своему малышу неизвестное вещество, от чего последний скончался.

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