Бабушка услышала крик: на Тернопольщине ребенка убило током от электродрели

Мальчик скончался на месте.
В Тернопольской области 10-летнего мальчика убило электрическим током от неисправной электрической дрели. Бабушка парня пыталась помочь внуку, однако медики скорой констатировали смерть несовершеннолетнего.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
В село на Чортковщине женщина вместе со своим внуком приехали из Ивано-Франковской области. Пока бабушка помогала родственникам по хозяйству, мальчик играл в гараже. В какой-то момент женщина услышала крик ребенка. Когда прибежала, то увидела внука без сознания. Вызвала "скорую", но мальчик умер еще до их приезда.
На место несчастного случая выехала следственно-оперативная группа. В полиции сообщили, что во время проверки выяснили, что несовершеннолетний житель Ивано-Франковской области включил электрическую дрель в розетку и его ударило током.
Правоохранители Тернопольщины по факту смерти ребенка внесли дело в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".
Напомним, в Луцке девушку в ванной убило током от мобильника на зарядке.
А в Полтавской области во дворе нежилого домовладения двух местных жительниц поразило током.
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