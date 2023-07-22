Бабушка услышала крик: на Тернопольщине ребенка убило током от электродрели

В Тернопольской области 10-летнего мальчика убило электрическим током от неисправной электрической дрели. Бабушка парня пыталась помочь внуку, однако медики скорой констатировали смерть несовершеннолетнего.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

В село на Чортковщине женщина вместе со своим внуком приехали из Ивано-Франковской области. Пока бабушка помогала родственникам по хозяйству, мальчик играл в гараже. В какой-то момент женщина услышала крик ребенка. Когда прибежала, то увидела внука без сознания. Вызвала "скорую", но мальчик умер еще до их приезда.

На место несчастного случая выехала следственно-оперативная группа. В полиции сообщили, что во время проверки выяснили, что несовершеннолетний житель Ивано-Франковской области включил электрическую дрель в розетку и его ударило током.

Правоохранители Тернопольщины по факту смерти ребенка внесли дело в ЕРДР по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

Напомним, в Луцке девушку в ванной убило током от мобильника на зарядке.

А в Полтавской области во дворе нежилого домовладения двух местных жительниц поразило током.

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