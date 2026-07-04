«Бабушкина кровь еще на пальцах»: рассказы очевидцев и новые подробности кровавого удара по Сумам

Удар по Сумам 4 июля

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Четвертый погибший в результате ночного удара по Сумам — мужчина, находившийся в критически тяжелом состоянии и умерший в больнице.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

«К большому сожалению, в больнице скончался мужчина, находившийся в критически тяжелом состоянии после удара КАБ по Сумам. Медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось», — отметил он.

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В целом, по данным ОВА, от удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четыре гражданских. Еще 33 человека пострадали.

Что рассказали местные жители

Очевидцы в комментарии «Суспильному» рассказали о первых минутах после атаки.

«Он бабушкина кровь еще по пальцам, я ей турникет накладывал. Это хорошо, что я заказал турникет и давящую повязку, и бинты. У меня сначала зашаталось, у меня был прилет три месяца назад по нашему дому, сейчас все зашито. Мы проверили — окна целые, кошку нашел. А тут увидел 200-х (погибших — ред.), перед этим оказывал помощь бабушке, у нее левая нога иссечена выше колен, три ранения серьезные, видимо, обломками», — говорит Юрий.

«Со стороны проспекта комната повреждена, окна вылетели. В момент взрыва в коридоре находились, услышали об угрозе и в безопасное место перешли все цели. Пыль, задымление ушло из комнаты, люди кричали», — делится Станислав.

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«Мы себя в городе Сумы ощущаем полностью незащищенными. Что-то летит или что?», — добавляет другая местная жительница.

Напомним, этой ночью российская армия ударила по Сумам, в эпицентре удара многоэтажка. Среди погибших — 34-летняя мама с 5-летним ребенком.

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