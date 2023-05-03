Бабушкины методы: как бороться с мхом на траве и тротуарной плитке

Нередко возникает такая проблема, что на тротуарной плитке или газоне появляется мох. Бороться с ним бывает достаточно сложно. Однако не следует опускать руки. ТСН.ua рассказывает, как бороться с мхом на траве и брусчатке.

Недавно мы рассказывали о лунном посевном календаре на май 2023 года, теперь предлагаем узнать, как избавиться от мха на газоне или тротуарной плитке.

Действующее средство от мха на брусчатке и тротуарной плитке

Чтобы не тратить лишние деньги, предлагаем использовать проверенные народные средства. Они ничем не уступают магазинным химикатам, но гораздо более безопасны для здоровья и растений вокруг.

Когда на булыжной мостовой или тротуарной плитке появляется мох, он портит весь вид. Однако справиться с этой проблемой вполне реально. Вам понадобится простой песок. Сначала зачистите весь мох с помощью садовых инструментов. Старайтесь вырвать его из всех трещин, откуда он нередко "пробивается". Затем все эти места нужно засыпать песком. Он не даст новым росткам прорасти, поэтому коварный мох больше не испортит брусчатку или плитку.

Многие садоводы рассказывают, как избавиться от мха на бетоне. Специалисты для этого используют давно известный бабушкин метод – готовят раствор из воды, соды и соли. Соду и соль смешивают в равных пропорциях, заливают кипятком (так, чтобы смесь получилась не слишком густой), а затем поливают все места, где растет мох. Через несколько дней уже можно будет увидеть результат – ростки будут полностью "выжжены".

Как избавиться от мха на газоне

Чтобы бороться с мхом на траве, можно использовать сразу два лайфгака. Первый состоит в обработке газона железным купоросом. Для этого:

приготовьте 5% раствор железного купороса (необходимо 500 г);

разведите его в 10 литрах воды;

обработайте все места на участке, где растет мох.

Следует учитывать, что железный купорос "выжег" не только мох, но и все другие растения. Обрабатывать рекомендуется только в сухую погоду.

Еще один способ – взять доломитовую муку. Эту рыхлую массу из кристаллов часто используют для улучшения качества почвы. Однако стоит обратить внимание, что доломитовая мука не сразу лишит вас мха на газоне. В этом случае нужно терпение. Каждый год раскисляйте почву веществом, внося примерно 500 г на 1 квадратный метр. Проводят процедуру осенью, но до начала заморозков и первого снега.

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