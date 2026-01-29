Квартира, в которой умерла старушка киевлянка / © Национальная полиция Украины

Реклама

Ответственность за смерть 90-летней жительницы Киева, тело которой нашли в ее квартире на Подоле во время обусловленных российскими обстрелами проблем с отоплением жилых домов, лежит на государстве-агрессоре.

Об этом заявил главный раввин Украины Моше Реувен Асман.

Он отметил, что покойная Евгения Михайловна Безфамильная была прихожанкой еврейской общины Киева и чудом пережила Холокост, но «не пережила последствия действий российских „денацификаторов“, которые обрекли ее на страшную смерть в ледяной квартире в очень сильную зимнюю стужу».

Реклама

«Официально в причине смерти указана сердечная недостаточность, но мы же с вами прекрасно понимаем, что при таком возрасте и количестве различных болезней, страшные условия жизни в которых она оказалась, из-за постоянных российских атак по гражданской инфраструктуре Киева — просто „добили“ эту героическую бабушку, которая держалась до последнего…» — написал раввин Асман.

Евгения Безфамильная

По его словам, Евгению Безфамильную убила именно армия России, так же, как и 84-летнего прихожанина еврейской общины Херсона, врача Александра Бондера, который недавно умер от ранений после российского обстрела.

«Под лозунгами о „денацификации“ и „осовобождении“ они запускают — дроны, ракеты, кабины — все средства поражения, убивают невинных людей в Украине, и обрекают на существование в невыносимом холоде, без воды и электроснабжения», — отметил раввин Асман.

Главный раввин Украины сообщил, что прощание с Евгенией Безфамильной состоится в воскресенье, 1 февраля, на еврейском кладбище в Барахтах.

Реклама

Напомним, в полиции Киева корреспонденту ТСН.ua рассказали, что в одной из квартир Подольского района столицы обнаружили тело пожилой женщины.

«Женщина не замерзла из-за прорыва трубы и мороза на улице. Результаты экспертизы свидетельствуют, что женщина умерла от болезни, а не от обморожения», — сообщили полицейские.

В КГГА добавили, что причиной смерти пожилой женщины стала «сердечная недостаточность, вызванная хронической ишемической болезнью сердца».