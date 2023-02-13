БАД вместо лекарства от COVID-19: уволенному заместителю Минздрава сообщили о подозрении

Препараты, которые использовали при лечении больных коронавирусом, оказались биологически активной добавкой.

Первого заместителя Министра здравоохранения Украины, уволенного на прошлой неделе, подозревают в безосновательной регистрации иностранных лекарств от простуды, гриппа и терапии COVID-19. Фактически препарат является биологически активной добавкой (БАД). Речь идет об экс-чиновнике Александре Комариде.

Об этом 13 февраля сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе Генерального прокурора.

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 321-2 Уголовного кодекса Украины – нарушение установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств.

В то время подозреваемый состоял в должности гендиректора Директората фармацевтического обеспечения Минздрава Украины и был сопредседателем Постоянной рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов государственной регистрации лекарственных средств.

По материалам расследования, бывший чиновник принял неправомерное решение относительно государственной регистрации по упрощенной процедуре зарубежного препарата, который фактически является БАДом и нуждается в дополнительных исследованиях. Таким образом, он не мог быть зарегистрирован как лекарственное средство, тем более в ускоренном режиме.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления и круга причастных к нему лиц.

Напомним, в Сумской области впервые в Украине было зафиксировано заражение новым подвидом штамма коронавируса “Кракен”. Больной мужчина никуда не выезжал, поэтому "Кракен" циркулирует в стране.

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