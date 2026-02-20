Бакалаврат в Украине сократят до трех лет: в МОН рассказали, как это будет работать

Студенты / © Pexels

С 2030 года студенты на бакалаврате на постоянной основе будут учиться три года, а не четыре: в 2029 году стартует экспериментальное введение.

Об этом пишет «Вчися.Медіа» со ссылкой на комментарий Министерства образования и науки.

Реформа старшей школы подразумевает 12-летний срок обучения. Первыми новую модель апробируют учащиеся и ученицы, которые сейчас учатся в 9-х классах пилотных школ (эти учреждения внедряют реформу «Новая украинская школа» с 2018 года).

Также в трехлетней старшей школе могут учиться ученики и ученицы тех академических лицеев, которые пилотируют профильную реформу в 2025-2026 и 2026-2027 учебных годах. Здесь ученичеству старших классов предлагают перейти на трехлетнюю модель вместо двухлетней, а у них будет бонус — три года на бакалаврате университета вместо четырех.

Со временем такая модель (12 лет в школе и три на бакалаврате) должна распространиться на всех выпускников академических лицеев.

Что такое трехлетний бакалаврат

Как объяснил заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, трехлетний бакалаврат — это возможность быстрее получить квалификацию для выпускников/школ, которые пройдут трехлетнюю профильную программу старшей школы и будут поступать на бакалавриат по тому же профилю. Следовательно, часть содержания и результатов обучения, которые сейчас «дотягивают» на первом курсе бакалавриата, профильное среднее образование должно обеспечить еще в школе — в соответствии со стандартом образования и учебных планов.

Когда стартует трехлетний бакалаврат

Внедрение трехлетнего бакалаврата предусматривает два шага.

1. Экспериментальный — 2029 год.

Трехлетний бакалаврат станет доступным для выпускников / пилотных заведений — первых академических лицеев профильного среднего образования, где и будет первый выпуск трехлетнего профильного среднего образования (речь идет о тех, кто в сентябре 2026 выберет трехлетнее профильное среднее образование).

2. Постоянный — от 2030 года.

«Модель трехлетнего бакалаврата должна перейти в постоянный режим и стать базовой: 12 лет общего среднего образования + 3 года бакалаврата (с сохранением профиля образования) + 2 года магистратуры. Исключением будут специальности, где невозможно на уровне профильного среднего образования обеспечить отдельные компетентности и результаты обучения, которые сейчас относятся к бакалаврскому уровню», — добавил Николай Трофименко.

Важное условие: трехлетний бакалавриат не является универсальным для всех. Если выпускник/эта профильного среднего образования поступает на специальность, не соответствующую полученному профилю, или выбирает направление, где профиль в школе не может покрыть нужную базу, тогда поступление и обучение будут проходить по традиционной четырехлетней траектории, или через дополнительный «компенсационный курс» как год обучения для приобретения базы профиля.

Риски и вызовы для университетов

В МОН подчеркивают, что ключевой вызов — это академический дизайн. Системе придется обновить стандарты высшего образования и образовательные программы так, чтобы четко разграничить какие компетентности формируют на уровне профильного среднего образования, а какие оставляют в бакалаврате.

На практике это означает переходный период продолжительностью 1–2 года, когда система будет «настраиваться»:

будут корректировать программы;

будут уточнять профильные требования к поступлению;

будут выравнивать возможные разрывы в подготовке.

Именно для этого предусмотрен экспериментальный запуск в 2029 году, чтобы отработать модель до ее полноценного внедрения.

Также есть демографические и организационные факторы. В 2029 году количество абитуриентов может существенно уменьшиться. И причина не в трехлетнем бакалавриате, а в реформе старшей профильной школы: 12-й год обучения завершат только выпускники/эти пилотных академических лицеев (ориентировочно 15 тысяч человек). Для сравнения, сейчас школы ежегодно выпускают ориентировочно 200 тысяч учеников и учениц.

Как объяснил Николай Трофименко, это изменит логику вступительной кампании: возможна так называемая «обратная конкуренция», когда университеты будут бороться за выпускников и выпускниц, а не наоборот.

Как трехлетний бакалаврат влияет на магистратуру

Что касается аргумента о возможном уменьшении доходов высшего образования из-за сокращения продолжительности бакалаврата, в министерстве не ожидают автоматического падения поступлений именно из-за трехлетия. Модель меняет структуру с «4 года бакалавриата + 1,5 года магистратуры» на «3 года бакалавриата + 2 года магистратуры» и добавляет отдельную траекторию для меняющих профиль через компенсационный курс.

Поэтому среднегодовое количество соискателей / соискательниц высшего образования из-за перехода на другую структуру не должно претерпеть существенных изменений. Демографические и экономические факторы влияют на финансовую ситуацию университетов значительно шире, но это уже другая плоскость управленческих решений, а не прямое следствие трехлетнего бакалавриата.

Сколько кредитов будет иметь трехлетний бакалаврат

Для трехлетнего бакалаврата базовый объем составит 180 кредитов ЕКТС. Вариант «240 кредитов за три года» не рассматривают, это означало бы неприемлемую учебную нагрузку и противоречило бы логике европейского пространства высшего образования.

При 180 кредитах средняя нагрузка будет оставаться стандартной — 60 кредитов на учебный год.

«В то же время студенты / студентки могут брать до 80 кредитов в год. Это касается индивидуального учебного плана конкретного соискателя или соискательницы (например, если человек хочет ускорить обучение или добавить выборочные компоненты). Это не основа для проектирования типовой образовательной программы на уровне университета», — пояснил замминистра.

Нужны ли изменения в нормативке

Для запуска трехлетних программ потребуются изменения на уровне стандартов высшего образования и переборки образовательных программ в заведениях высшего образования. Необходимо формально зафиксировать:

новую структуру результатов обучения;

входные требования по профильному среднему образованию;

механизмы компенсации образовательных разрывов при изменении профиля (через компенсационный курс или другие переходные решения).

В МОН рассчитывают начать этот процесс сразу после окончательной отработки содержания трехлетней профильной старшей школы.

Напомним, в Украине от 1 сентября 2026 года для студентов университетов и колледжей вдвое увеличились стипендии.