Балаклавы на сотрудниках ТЦК: нардеп ответил, является ли это нарушением

Нардеп подверг критике ТЦК за массовую проверку документов в балаклавах / © ТСН

В Киеве зафиксировали проверки с участием представителей ТЦК и полиции, которые вызывали сомнения в законности их действий. Народный депутат Александр Федиенко рассказал, что стал свидетелем проверок документов на улицах, во время которых некоторые представители ТЦК находились в балаклавах.

Является ли это нарушением, Федиенко рассказал в своих соцсетях.

«После того, как меня периодически останавливают ребята в балаклавах, как военнослужащие ТЦК, чтобы вместе с представителем полиции проверить документы, я всегда спрашиваю по поводу балаклав, и почему скрывают лицо?», — рассказал нардеп.

Федиенко получил ответ одного из руководителей ТЦК города Киева. Там ответили, что балаклава — это постоянный атрибут согласно приказу Министерства обороны Украины от 2017 года №606.

«Использование военнослужащими Подольского районного в г. Киеве ТЦК и СП Балаклав не противоречит требованиям Приказа и мерам обеспечения личной безопасности, противодействию техническим разведкам, что обусловлено необходимостью предотвращения несанкционированного сбора персональных данных военнослужащих через фиксацию в частности, в сети Интернет, исключением идентификации личного состава спецслужбами РФ, обеспечивающей безопасность членов семей военнослужащих, находящихся на временно оккупированных территориях, или в районах ведения боевых действий, что в совокупности позволяет эффективно защитить жизнь, здоровье военнослужащих и членов их семей», — говорится в ответе ТЦК, опубликованном депутатом.

«Правда есть одно „но“! Судя по письму командира ТЦК, военный работник ТЦК обязан во время общения с гражданином Украины снять балаклаву и продемонстрировать удостоверение. Если кто-то из граждан имеет такое видео, отправьте хочу посмотреть», — пишет депутат.

Он заметил, что этот приказ не регламентирует использование балаклав. То есть это отдается по усмотрению, или самого военного, или его командира.

Поэтому Федиенко обратился в ТЦК, чтобы там предоставили копию приказа по внешнему виду военнослужащего во время проведения мобилизационных мероприятий и когда тот может одевать балаклаву.

«Это точно не добавляет мотивации, когда человек в балаклаве, в неуставном пикселе начинает вести себя довольно некорректно с гражданским человеком», — подытожил Федиенко.

