Балкон с сюрпризом: в Харькове спасли почти тысячу краснокнижных летучих мышей из-под обшивки

Летучие мыши. Фото: Украинский центр реабилитации летучих мышей

В Харькове с балкона многоэтажки спасли более 900 летучих мышей, которые несколько лет зимовали под обшивкой. Жительница квартиры давно знала, что под обшивкой балкона живут рукокрылые: она слышала их, но животные ей не мешали. Ситуация изменилась в этом феврале, когда летучие мыши начали выбираться внутрь балкона, а сама конструкция начала разрушаться.

Об этом сообщил Украинский центр реабилитации летучих мышей.

По словам зоозащитников, владелица квартиры знала о работе Центра и сразу обратилась за помощью. Ремонтные работы проводили в координации со специалистами, чтобы избежать травмирования животных и обеспечить их правильную транспортировку.

«С течением работы стало понятно, что под обшивкой скрывается большая колония рыжих вечерниц, поэтому нам необходимо было как можно скорее их спасти. А потом начались дни нон-стоп работы с рукокрылыми. В течение трех дней, работая в несколько смен, мы проверяли состояние животных, поили их водой и оказывали первую помощь истощенным и голодным», — говорится в сообщении.

Всего удалось спасти более 900 летучих мышей. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии. Для животных обустроили специальную холодную комнату, где они смогут безопасно завершить зимовку. Ослабленных особей дополнительно откармливают и восстанавливают.

В Центре отметили, что ответственное отношение владелицы квартиры и слаженное сотрудничество во время ремонта позволили сохранить жизнь большому количеству краснокнижных животных.

