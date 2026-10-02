Запуск ракеты FP-7 / © скриншот с видео

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Новая украинская баллистическая ракета FP-7 может усилить удары по российским тылам и прифронтовым районам. Эксперт Дмитрий Жмайло объяснил, какие задачи может выполнять эта разработка и почему ее сравнивают с американской системой ATACMS.

Какие характеристики имеет FP-7

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал о возможностях украинской ракеты в эфире телемарафона.

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По его словам, FP-7 имеет дальность поражения около 250 километров и боевую часть весом около 200 килограммов. Заявленная погрешность при поражении цели составляет до 15 метров.

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«Ракета FP-7 имеет дальность поражения около 250 километров, достаточно неплохую боевую часть — 200 килограммов. Погрешность поражения цели где-то до 15 метров, как заявляют производители. Это гораздо более дешевый аналог ракеты ATACMS», — сказал Жмайло.

Эксперт отметил, что сочетание дальности, боевой части и точности может сделать FP-7 важным инструментом для поражения российских военных объектов на оперативной глубине.

Какие задачи будет выполнять ракета

По словам Дмитрия Жмайло, новую украинскую баллистическую ракету можно рассматривать как минимум в двух главных аспектах.

Первая задача — удары по российским складам боеприпасов, командным пунктам и логистическим центрам в тылу. Вторая — поражение целей в прифронтовых и приграничных районах, в том числе тех, которые сложно уничтожить беспилотниками.

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«Ее необходимо рассматривать как средство для ударов по тылам России, даже по линии боевого столкновения, по складам боеприпасов, которые они закапывают. Их очень трудно "откопать" дронами», — пояснил эксперт.

Удары по местам хранения боеприпасов, пунктам снабжения и транспортным узлам могут заставить российское командование отодвигать склады дальше от фронта, увеличивать маршруты доставки и тратить больше ресурсов на их прикрытие.

Как ATACMS повлияли на ход войны

Дмитрий Жмайло напомнил, что запускавшиеся с комплексов HIMARS американские ракеты ATACMS сыграли важную роль в 2022–2023 годах.

По его словам, эти системы помогли замедлить наступательные действия российских войск в первый год полномасштабного вторжения, когда армия РФ пыталась продвигаться и вытеснять украинские силы из восточных регионов.

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Ракетные удары по складам и логистическим центрам заставляли российские войска изменять систему обеспечения. Боеприпасы и технику приходилось перемещать дальше линии фронта, что усложняло снабжение подразделений.

Эксперт также упомянул Курскую операцию. По его словам, тогда украинские силы системно наносили удары по российским складам боеприпасов и логистическим центрам, пытаясь ослабить обеспечение вражеской группировки.

Именно поэтому, по мнению Жмайло, украинскую FP-7 следует рассматривать не как отдельную новинку, а как часть более широкой системы дальнобойного поражения.

Что известно о боевом применении FP-7

1 октября Украина впервые применила свою тактическую баллистическую ракету FP-7 в боевых условиях. По информации The Wall Street Journal, целью стала российская военная позиция на временно оккупированной территории Украины. Официальные детали по результатам удара пока не разглашались.

По данным производителя Fire Point, FP-7 может преодолевать расстояние около 250 километров, подниматься на высоту до 60 километров и нести боевую часть весом около 200 килограммов. Это более чем в три раза превышает массу боевой части дальнобойного беспилотника FP-1 этой же компании.

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