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Баллистическая ракета и группы дронов двигались на Киев: атака охватила и ряд областей
В ночь на 24 сентября мониторинговые каналы сообщили о баллистической ракете и группах ударных БпЛА в направлении Киева, в то же время дроны фиксировали также над Винницкой и Хмельнитчиной.
В ночь на 24 сентября Россия продолжила комбинированную воздушную атаку по Украине.
По данным мониторинговых каналов , баллистическую ракету зафиксировали над Черниговщиной - она двигалась через Киевскую область в направлении столицы.
Впоследствии сообщалось еще об одной баллистической цели, летевшей на Киев с востока.
Одновременно группы ударных беспилотников двигались с Черниговщины в Киевскую область курсом на столицу.
Воздушные цели фиксировались и на западе страны. В Хмельницкой области ударный БпЛА находился в районе Изяслава и двигался по западному курсу в направлении Тернопольщины.
Еще один ударный дрон находился в Винницкой области в районе Пеньковки и направлялся на Хмельнитчину.
По состоянию на 1:16 воздушная тревога охватывала значительную часть Украины. Жителей регионов, где объявлена опасность, призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою.
Переговоры о мире в Украине — последние новости
Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.
Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.
Также Зеленский в очередной раз заверил, что Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора.