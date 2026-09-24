Баллистическая ракета и группы дронов двигались на Киев: атака охватила и ряд областей

Воздушная тревога / © из соцсетей

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В ночь на 24 сентября Россия продолжила комбинированную воздушную атаку по Украине.

По данным мониторинговых каналов , баллистическую ракету зафиксировали над Черниговщиной - она двигалась через Киевскую область в направлении столицы.

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Впоследствии сообщалось еще об одной баллистической цели, летевшей на Киев с востока.

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Одновременно группы ударных беспилотников двигались с Черниговщины в Киевскую область курсом на столицу.

Воздушные цели фиксировались и на западе страны. В Хмельницкой области ударный БпЛА находился в районе Изяслава и двигался по западному курсу в направлении Тернопольщины.

Еще один ударный дрон находился в Винницкой области в районе Пеньковки и направлялся на Хмельнитчину.

По состоянию на 1:16 воздушная тревога охватывала значительную часть Украины. Жителей регионов, где объявлена опасность, призывают оставаться в укрытиях к официальному отбою.

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Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, госсекретарь США заявил о готовности Киева и Москвы к ограниченному прекращению огня.

Ранее президент Владимир Зеленский после переговоров с Трампом сообщил, что Украина готова ко взаимному энергетическому перемирию при условии, что Россия прекратит удары по украинской энергетике.

Также Зеленский в очередной раз заверил, что Украина готовится к тяжелой зиме, но в случае продолжения российских атак на энергетику сделает ее болезненной и для самого агрессора.

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