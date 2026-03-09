Баллистическая угроза растет: Игнат сделал тревожное заявление о новой тенденции массированных атак

Ракета. / © Associated Press

Реклама

В течение 2025-го и с начала этого года армия Российской Федерации значительно чаще наносила удары баллистическими ракетами. Такая тенденция сохраняется уже некоторое время.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По словам Игната, данные по росту применения баллистики публиковались на важных датах — четвертая годовщина полномасштабного вторжения и итоги года, где указано увеличение использования баллистических ракет в 2025–2026 годах.

Реклама

Этой зимой, говорит Игнат, было зафиксировано около полутора десятков атак, во время которых существенно возросло применение ракет, летящих баллистической траекторией.

«Их (массированных ударов — Ред.) было около полутора десятков за зиму. Существенно возросло применение бьющих по баллистической траектории ракет… Это такая тенденция, она продолжается уже давно», — пояснил Игнат.

Напомним, ранее Игнат сообщал о том, что за четыре года войны Россия выпустила по Украине 13 тысяч ракет и 88 тысяч беспилотников, а также 120,5 тысяч управляемых авиабомб. Силы обороны и Воздушные силы смогли уничтожить значительную часть вражеских средств воздушного нападения.

Заметим, во время массированного удара 17 февраля украинским военным не удалось сбить российскую баллистику – это четыре баллистических ракеты «Искандер-М». Эти воздушные цели над восточными регионами не были перехвачены из-за определенных обстоятельств.