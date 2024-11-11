Баллистический обстрел Кривого Рога: количество раненых выросло

Число пострадавших в Кривом Роге возросло до 11 человек. Из них – двое детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября

Также отмечается, что:

спасти удалось 5 человек.

повреждено остекление окон 35 многоквартирных домов и 11 автомобилей;

психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям.

Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября

К сожалению, под завалами могут быть еще люди. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября

Ранее президент Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу. По его словам, все большее количество гражданских объектов становятся мишенями. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и в более сильной поддержке мира.

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