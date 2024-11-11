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Баллистический обстрел Кривого Рога: количество раненых выросло

Баллистический обстрел Кривого Рога: количество раненых выросло

Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября

Враг цинично ударил по мирным людям.

Число пострадавших в Кривом Роге возросло до 11 человек. Из них – двое детей.

Об этом сообщает ГСЧС.

Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября / ©
Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября

Также отмечается, что:

  • спасти удалось 5 человек.
  • повреждено остекление окон 35 многоквартирных домов и 11 автомобилей;
  • психологи ГСЧС оказали помощь 12 людям.
Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября / ©
Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября

К сожалению, под завалами могут быть еще люди. Аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются.

Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября / ©
Последствия удара по Кривому Рогу 11 ноября

Ранее президент Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу. По его словам, все большее количество гражданских объектов становятся мишенями. Украина нуждается в оружии для защиты от российского террора и в более сильной поддержке мира.

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