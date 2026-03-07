- Дата публикации
Баллистический удар по Харькову: количество пострадавших растет
В Харькове после вражеского баллистического удара по жилому дому идет поисково-спасательная операция.
В результате вражеского удара по Харькову пострадали по меньшей мере несколько человек, среди них — 11-летний мальчик.
Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .
По словам Терехова, на данный момент известно о семи пострадавших. В результате удара потерпела значительные разрушения многоэтажка, под завалами могут находиться люди. На месте идет поисково-спасательная операция.
В то же время Синегубов уточнил, что среди пострадавших есть ребенок. По его словам, 11-летний мальчик получил ранения, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
По предварительным данным, количество пострадавших может изменяться, ведь спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать разрушенные конструкции дома.
Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.
