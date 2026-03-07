ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
387
1 мин

Баллистический удар по Харькову: количество пострадавших растет

В Харькове после вражеского баллистического удара по жилому дому идет поисково-спасательная операция.

Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В результате вражеского удара по Харькову пострадали по меньшей мере несколько человек, среди них — 11-летний мальчик.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов .

По словам Терехова, на данный момент известно о семи пострадавших. В результате удара потерпела значительные разрушения многоэтажка, под завалами могут находиться люди. На месте идет поисково-спасательная операция.

В то же время Синегубов уточнил, что среди пострадавших есть ребенок. По его словам, 11-летний мальчик получил ранения, медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По предварительным данным, количество пострадавших может изменяться, ведь спасатели продолжают разбирать завалы и обследовать разрушенные конструкции дома.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

387
