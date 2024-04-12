Баллистический удар по Одесской области: количество жертв продолжает расти

В Одесской области возросло число погибших в результате баллистического удара российских войск 10 апреля. Известно уже о шести жертвах атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"Количество погибших в результате вражеской атаки по Одесщине 10 апреля увеличилось до шести. К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина", — говорится в сообщении.

К слову, ранее сообщалось, что в результате атаки погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка. Среди жертв "прилета" был глава общественной организации "Украинская служба спасения" Павел Диба. Кроме того, 14 человек получили ранения.

Известно, что 10 апреля около 18:20 вооруженные силы страны-агрессорки нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесщины. Оккупанты совершили двойную атаку баллистикой. Враг ударил по транспортной инфраструктуре и АЗС.

Как сообщалось, в Николаеве возросло число погибших в результате удара баллистикой, который оккупанты РФ нанесли днем 11 апреля. Известно о пяти жертвах атаки.

Читайте также: