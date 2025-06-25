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- Украина
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Баллистический удар России по Днепру: количество погибших выросло
По информации местных властей, из-за ракетного удара ранения получили более 300 человек.
В Днепре возросло число погибших в результате баллистического удара РФ днем 24 июня. Известно о 19 жертвах вчерашней атаки.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области", - подчеркнул чиновник.
По словам Лисака, также увеличилось и количество людей, получивших ранения. Их уже больше 300.
Заметим, утром власти информировали о 18 погибших в Днепре, и двоих - в городе Самар, а также о почти 300 - раненых.
Напомним, накануне днем в Днепре произошла серия взрывов. Громко было и в городе Самар, который в более чем 20 км от областного центра. ПС предупреждали об угрозе баллистики.
В Днепре произошли прилеты. В общей сложности повреждено почти 50 многоэтажек, почти 40 учебных заведений, больницы, амбулатории, стоматполиклиника, общественное заведение. Из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса - Запорожье , возле которого произошел "прилет".