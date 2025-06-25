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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Баллистический удар России по Днепру: количество погибших выросло

По информации местных властей, из-за ракетного удара ранения получили более 300 человек.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Атака на Днепр 24 июня.

Атака на Днепр 24 июня.

В Днепре возросло число погибших в результате баллистического удара РФ днем 24 июня. Известно о 19 жертвах вчерашней атаки.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Днепре уже 19 погибших из-за вчерашней атаки россиян. Всего в области", - подчеркнул чиновник.

По словам Лисака, также увеличилось и количество людей, получивших ранения. Их уже больше 300.

Заметим, утром власти информировали о 18 погибших в Днепре, и двоих - в городе Самар, а также о почти 300 - раненых.

Напомним, накануне днем в Днепре произошла серия взрывов. Громко было и в городе Самар, который в более чем 20 км от областного центра. ПС предупреждали об угрозе баллистики.

В Днепре произошли прилеты. В общей сложности повреждено почти 50 многоэтажек, почти 40 учебных заведений, больницы, амбулатории, стоматполиклиника, общественное заведение. Из-за удара баллистики поврежден поезд Одесса - Запорожье , возле которого произошел "прилет".

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