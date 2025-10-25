Баллистика, дроны и ракеты: как Украина пережила ночную атаку

РФ снова ударила по Украине / © Associated Press

В ночь на 25 октября россияне устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

«Противник атаковал девятью баллистическими ракетами „Искандер-М“ из Ростовской и Курской областей, 62 ударными БпЛА типа „Shahed“, „Гербера“ и беспилотниками других типов», — говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре баллистические ракеты и 50 «Shahed», «Гербера» и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

«Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько враждебных БПЛА», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Киев пережил вражескую атаку — в столице есть пострадавшие и разрушения.