Баллистика и крылатые ракеты: Россия массированно атаковала один из городов

Ракетный удар. / © Associated Press

Реклама

В ночь на субботу, 17 октября, войска России атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Город находился под массированным комбинированным ударом.

Что известно об атаке на город — читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

В Криворожском районе «красная» воздушная тревога продолжалась с 04:05 до 06:45. Впоследствии в Кривом Роге произошли сильные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении баллистических ракет на город. Власти заявили об атаке.

Реклама

Атака на Кривой Рог — что известно

«Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет», — сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В то же время глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что под прицелом российских ракет оказалось предприятие. Загорелся пожар. Прошло без травмированных.

«В Кривом Роге россияне нанесли удар по промышленному предприятию. Загорелся пожар», — добавил он.

Как сообщалось, этой ночью в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы ракет. Красный уровень опасности находился в значительной части центральных, северных, восточных и южных регионов.

Реклама

Мониторинговые каналы предупреждали о возможных запусках крылатых ракет «Калибр» из района Новороссийска.

Новости партнеров