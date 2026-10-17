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Баллистика и крылатые ракеты: Россия массированно атаковала один из городов
Российская армия нанесла ракетный удар по предприятию в городе.
В ночь на субботу, 17 октября, войска России атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. Город находился под массированным комбинированным ударом.
Что известно об атаке на город — читайте в материале ТСН.ua.
В Криворожском районе «красная» воздушная тревога продолжалась с 04:05 до 06:45. Впоследствии в Кривом Роге произошли сильные взрывы. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении баллистических ракет на город. Власти заявили об атаке.
Атака на Кривой Рог — что известно
«Город находится под комбинированным ударом баллистических и крылатых ракет», — сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
В то же время глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа добавил, что под прицелом российских ракет оказалось предприятие. Загорелся пожар. Прошло без травмированных.
«В Кривом Роге россияне нанесли удар по промышленному предприятию. Загорелся пожар», — добавил он.
Как сообщалось, этой ночью в ряде областей объявили тревогу из-за угрозы ракет. Красный уровень опасности находился в значительной части центральных, северных, восточных и южных регионов.
Мониторинговые каналы предупреждали о возможных запусках крылатых ракет «Калибр» из района Новороссийска.