РФ ударила баллистикой по областному центру: на месте атаки сильный пожар, есть пострадавшие

Дым после атаки. / © Associated Press

Во вторник, 14 апреля, в Днепре произошли мощные взрывы. Российская армия нанесла ракетный удар по областному центру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

«Враг нанес удар по Днепру. На месте атаки возник пожар», — подчеркнул чиновник.

По его словам, в результате ракетного удара пять человек получили ранения.

Взрывы в Днепре

В областном центре в 10.52 объявили воздушную тревогу. В Днепре были слышны звуки взрыва. Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения и ракете в сторону города.

Телеграмма-каналы сообщили, что в одном из районов Днепра после взрыва к небу поднялся столб дыма.

Задымление в Днепре. Фото: Телеграмм-канал «НУИ ДНЕПР».

Задымление в Днепре. Фото: Телеграмм-канал «Труха Днепр».

РФ атакует областные центры 14 апреля

С утра в Чернигове дважды объявляли тревогу из-за угрозы беспилотников. Серия взрывов всколыхнула областной центр — «прилеты» произошли в админздании. По меньшей мере, два человека получили травмы.

Также посреди дня РФ атаковала Харьков беспилотниками. Попадание зафиксировали в Шевченковском и Киевском районах города. По предварительной информации, обошлось без травмированных.

Отметим, что утром РФ атаковала дронами многоэтажку в Шевченковском районе Харькова. В результате обстрела травмы получила одна женщина. Она обладает острой реакцией на стресс.