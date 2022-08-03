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Баловство привело к трагедии: в Одессе умер маленький мальчик, у которого обгорело 98% тела

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Баловство привело к трагедии: в Одессе умер маленький мальчик, у которого обгорело 98% тела

Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

В Одессе от тяжелых ожогов скончался 4-летний мальчик.

Ребенок получил ожоги во время игры с зажигалкой.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Известно, что инцидент произошел 2 августа. Поздним вечером мальчика в крайне тяжелом состоянии перевели из больницы Белгород-Днестровского района в реанимационное отделение городской клинической больницы № 10 (город Одесса). У ребенка было 98% ожогов тела.

Врачи пытались спасти жизнь ребенка, однако их усилия были тщетны. В среду, 3 августа, в 10.20, по сообщению от дежурного врача, мальчик скончался.

"Детское баловство привело к трагедии. Уважаемые взрослые! Мы в который раз напоминаем Вам о том, что безопасность детей, в первую очередь, в Ваших руках! Берегите и бодрствуйте своих малышей!", — говорится в сообщении.

Напомним, 13-летний мальчик в Ровенской области сжигал ветки и обжег голову и лицо.

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