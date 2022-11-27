Баловство с огнем: в Одесской области на пожаре погиб ребенок

В поселке Окны Подольского района в результате пожара погиб ребенок 2011 года рождения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

"Пожар произошел в одноэтажном частном доме по адресу улица Горького. Спасатели ликвидировали пожар на площади 40 квадратных метров, во время тушения нашли тело погибшего ребенка 2011 года рождения", — сообщили спасатели.

Вероятная причина — баловство с огнем, отметили в ГСЧС.

Напомним, в Черниговской области произошла трагедия: мужчина спас из пожара свою мать, а сам выбраться не смог.

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