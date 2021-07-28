Балтийские страны дают Украине вакцину от коронавируса: какой именно препарат и для кого он

Балтийские страны дают Украине вакцину от коронавируса: какой именно препарат и для кого он

Оба государства дадут Украине AstraZeneca.

Эстония и Литва отправляют Украине дополнительные партии вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. От Талинна поступит почти 53 тысяч доз, от Вильнюса — 131 тыс.

Об этом заявил МИД Эстонии и литовское издание Klaipeda.

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Сообщается, что самолет с вакцинами уже вылетел из эстонской авиабазы Эмари. Препаратом, который прилетит в Украину, будут вакцинировать военных-резервистов.

"Я рад, что вакцины отправляются украинским резервистам, которые помогут Украине сохранить обороноспособность, которая им сейчас очень нужна. Также важно подчеркнуть, что вакцины — это лишь часть нашей всеобъемлющей поддержки, которую мы предлагаем Украине, начиная от реабилитационного лечения солдат, раненых в результате войны, к различным уровням подготовки", — сказал министр обороны Эстонии Калле Лаанет.

В общем, Эстония передаст Украине 200 тысяч доз вакцины AstraZeneca, из которых 52 800 доз вакцины будут переданы Эстонией на двусторонней основе и остальные через механизм распределения вакцины против COVID-19 в Европейском союзе.

В свою очередь, в Литве приняли решение отправить в Украину на 31 тысяч доз вакцины больше, чем планировалось. Страна даст 131 тысяч доз.

Вакцина должна прилететь в Украину в ближайшее время. Отмечается, что Литва предоставляет вакцины по просьбе самих государств. Кроме Украины препарат также дадут Молдове.

Как сообщалось, до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцины против коронавируса от различных производителей. Этого должно хватить для полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

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