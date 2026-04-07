Балтийский циклон несет в Украину зиму: снег и морозы до -5 уже на подходе

В Украину движется похолодание со снегом и морозами / © УНИАН

В ближайшие дни Украина окажется под влиянием холодного циклона, который принесет с собой ощутимое снижение температуры, шквальный ветер и осадки в виде дождя с мокрым снегом. Синоптики предупреждают о ночных заморозках в большинстве регионов.

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Как отмечает синоптик Наталья Диденко, 8-9 апреля вероятны осадки в виде мокрого снега, а ночью в большинстве регионов, кроме юга, возможны заморозки.

По словам Диденко, особое внимание стоит обратить на сильный северо-западный ветер, скорость которого будет достигать 15-20 метров в секунду. Впрочем, как отмечает метеоролог, этот период будет коротким — стабильное потепление прогнозируют уже на середину месяца (от 14-15 апреля).

В свою очередь начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что сейчас происходит смена воздушной массы на прохладную.

«Быстрый ныряющий циклон «Rapunzel» движется с Балтики на среднюю волгу», — отметил метеоролог.

Постригань предупреждает, что с 7 по 9 апреля будет преобладать облачная, ветреная и холодная погода с периодическими осадками в виде дождя и даже мокрого снега. По словам синоптика, температура воздуха в течение суток будет колебаться от +3 до +8 градусов тепла, ночью и утром на поверхности почвы возможны заморозки до -3 градусов мороза.

В ближайшие дни погода в Украине резко изменится в ближайшие дни / © Associated Press

По данным Украинского гидрометеорологического центра, 8 апреля погоду в Украине будет предопределять тыловая часть циклона с центром на восток. На высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений.

Как прогнозируют синоптики, в среду будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В западных, Винницкой и Житомирской областях днем местами будут порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла (на поверхности почвы, на Закарпатье и северо-востоке страны и в воздухе возможны заморозки до -3 градусов ниже нуля). Днем ожидается до +9 градусов тепла. В Карпатах выпадет небольшой снег, температура ночью и днем составит от 0 до -3 градусов мороза.

Погода в Украине 8 апреля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 8 апреля будет облачно с прояснениями. Днем и ночью пройдут дожди, местами с мокрым снегом.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +1 до +6 градусов тепла (на поверхности почвы заморозки ожидаются от 0 до -3 градусов ниже нуля). Днем столбики термометров будут показывать от +4 до +9 градусов тепла.

По данным погодного портала Sinoptik, в Киеве 8 апреля облачная погода будет держаться до самого вечера. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.

Температура воздуха будет колебаться от +3 градусов тепла ночью до +8 градусов тепла днем.

Погода в Одессе

В среду, 8 апреля, в Одессе и по всей области будет преобладать облачная погода с периодическими прояснениями. В течение дня ожидается небольшой дождь, который в самом городе начнется преимущественно с утра.

Температурные показатели будут достаточно контрастными: если в ночные часы по области столбики термометров будут показывать от +1 до +6 градусов тепла (в Одессе около +4…+6), то днем воздух прогреется до +12 градусов выше нуля.

В то же время метеорологи предупреждают о ветре со скоростью от 12 до 14 м/с в прибрежной зоне, также ожидается умеренное волнение моря. Несмотря на осадки, видимость на дорогах области будет оставаться хорошей.

Предупреждение о ветре в Одесской области / © Укргидрометцентр

Погода в Днепре

На Днепропетровщине и непосредственно в Днепре 8 апреля ожидается переменная облачность без существенных осадков ночью. Однако синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за ночных и утренних заморозков: по всей территории области, включая областной центр, на поверхности почвы температура упадет до -3 градусов мороза.

Жителей Днепропетровщины предупреждают о заморозках на Днепропетровщине / © Укргидрометцентр

Ночь будет достаточно холодной — ожидается от 0 до +5 градусов тепла по региону (в Днепре около +2…+4 градусов тепла), а днем воздух прогреется лишь до +12.

Погода во Львове

Во Львовской области 8 апреля погоду будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада. Синоптики прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями, в то же время они предупреждают, что ночью и днем выпадет мокрый снег и снег.

Кроме того, ночью и утром на дорогах будет сохраняться гололедица. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с, также возможны порывы до 15 — 20 м/с.

Во Львове и области ночью будут сильные заморозки от 0 до -5 градусов мороза. Температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов тепла.

Погода в Харькове

На Харьковщине 8 апреля будет облачная погода с периодическими прояснениями. Если ночь пройдет без существенных осадков, то днем и по области, и в самом Харькове пройдет небольшой дождь. Ветер ожидается северо-западный, умеренный — в пределах 5-10 м/с.

В то же время в области синоптики объявили второй (оранжевый) уровень опасности. В течение периода с 8 по 11 апреля ночью ожидаются сильные заморозки в воздухе — температура будет опускаться до -3 градусов мороза.

Предупреждение о сильных заморозках на Харьковщине / © Укргидрометцентр

Днем воздух прогреется лишь до +10 градусов тепла по области, тогда как в городе столбики термометров покажут около от +8 до +10 градусов тепла.

Напомним, в Украину в апреле вернулась зимняя погода — во многих областях выпал снег. Кроме того, в нескольких городах непогода наделала беды.

