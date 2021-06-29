"Банальная месть за" МастерШеф": Тищенко пояснил драку с нардепом оскорблением через кулинарное шоу

Сегодняшний инцидент в парламенте одиозный нардеп называет "местью коллеги".

Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, который сегодня подрался с коллегой по партии Александром Куницким и выбил из его рук телефон, прокомментировал инцидент.

По словам Тищенко, схватка возникла еще во времена его судейства на кулинарном шоу "МастерШеф", куда якобы хотел попасть Куницкий. Зато Тищенко якобы отказался брать его на проект. Сегодняшний инцидент в парламенте одиозный нардеп называет "местью коллеги".

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"Сегодняшняя ситуация с Александром Куницким стала главным инфоповодов дня, затмив заседания Совета. Десятки звонков и сообщений. А на самом деле "ларчик просто открывался". Банальная месть повара-кондитера по образованию Куницкого за то, что в свое время я не взял его в "МастерШеф". Мстительные коллеги у меня оказались", — написал Тищенко на Telegram-канале.

Напомним, в Верховной Раде произошла потасовка между двумя депутатами из партии "Слуга народа" — Александром Куницким и Николаем Тищенко. Тищенко выбил из рук своего коллеги телефон. После инцидента нардепы, вооруженные телефонами, вышли на улицу и продолжили выяснять отношения там.

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