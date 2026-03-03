Банда "гадалок" обманула вдов и военных на бешеную сумму: детали от полиции (фото)

Атрибутика «гадалок», которые обманывали украинцев / © Национальная полиция Украины

В Украине три семейных клана под видом «гадалок» выманивали последние деньги у вдов защитников и действующих военных. Полиция разоблачила масштабную схему, где «магическая атрибутика» служила инструментом психологического давления.

Об этом сообщила полиция Киева.

Киевские правоохранители разоблачили деятельность трех семей, которые по меньшей мере с 2024 года под видом предоставления эзотерических и «гадательных» услуг систематически обманывали украинцев.

По данным следствия, схему организовала 50-летняя жительница Черкасской области. Она привлекла к деятельности нетрудоустроенных родственников и знакомых в возрасте от 18 до 60 лет. Полученные средства организатор использовала для собственных нужд и распределяла между сообщниками.

Мошенническая схема «гадалок» — как она работала

Участники группы действовали через специально созданные сайты эзотерической тематики, а также общались с клиентами по телефону и в мессенджерах. Для расширения аудитории они оплачивали таргетированную рекламу своих «услуг» в Интернете.

«Злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение относительно якобы наличия у фигурантов сверхъестественных способностей, убеждали в неизбежности негативных последствий в случае отказа от «обрядов» и требовали перечисления средств. Обычные бытовые вещи при этом выдавали за «магическую атрибутику», — говорится в заявлении полиции.

Потерпевших также склоняли присылать ювелирные изделия из золота или оформлять микрокредиты и сдавать ценности в ломбарды, чтобы перевести деньги на подконтрольные счета. По данным следствия, такие действия фигуранты обсуждали между собой, насмехаясь над жертвами.

Злоумышленники обманывали военных и их семьи

«В частности, жену погибшего воина с помощью психологического давления и запугиваний побудили перечислить средства из государственной выплаты в связи с гибелью мужа», — отметили правоохранители.

Среди пострадавших — военнослужащие ВСУ и их семьи. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,4 млн грн.

Обыски у «псевдогадалок» и что с ними сейчас

Киберполицейские установили администраторов веб-ресурсов, проследили движение средств и определили ключевых участников группы. Правоохранители провели 10 обысков в Черкасской и Винницкой областях — в квартирах подозреваемых и в их автомобиле.

Во время обысков изъяты транспорт, незарегистрированное гладкоствольное оружие, более 400 тыс. грн в разной валюте, десятки мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты, черновые записи, стартовые пакеты мобильных операторов, оккультные материалы, обрядовая атрибутика и визитки так называемых ясновидящих.

Следователи объявили трем членам группировки подозрение в мошенничестве. Организатора группы и ее самую активную сообщницу задержали. Суд взял обоих под домашний арест. В отношении еще одного подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает сообщников фигурантов.

Полиция разоблачила кланы псевдогадалок (9 фото) © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины © Национальная полиция Украины

К слову, в Днепровском районе Киева 49-летняя «гадалка» обманула 19-летнюю девушку на 120 тыс. грн. Злоумышленница запугала потерпевшую «порчей» и предложила «ритуал очищения», во время которого выманила золотые украшения, незаметно их похитила и скрылась. Полиция оперативно задержала рецидивистку.