- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 2 мин
Банда "гадалок" обманула вдов и военных на бешеную сумму: детали от полиции (фото)
Злоумышленники убеждали людей в якобы неизбежных бедах, если те не заплатят за «обряды». Потерпевшие оформляли кредиты или отдавали последние сбережения.
В Украине три семейных клана под видом «гадалок» выманивали последние деньги у вдов защитников и действующих военных. Полиция разоблачила масштабную схему, где «магическая атрибутика» служила инструментом психологического давления.
Об этом сообщила полиция Киева.
Киевские правоохранители разоблачили деятельность трех семей, которые по меньшей мере с 2024 года под видом предоставления эзотерических и «гадательных» услуг систематически обманывали украинцев.
По данным следствия, схему организовала 50-летняя жительница Черкасской области. Она привлекла к деятельности нетрудоустроенных родственников и знакомых в возрасте от 18 до 60 лет. Полученные средства организатор использовала для собственных нужд и распределяла между сообщниками.
Мошенническая схема «гадалок» — как она работала
Участники группы действовали через специально созданные сайты эзотерической тематики, а также общались с клиентами по телефону и в мессенджерах. Для расширения аудитории они оплачивали таргетированную рекламу своих «услуг» в Интернете.
«Злоумышленники вводили потерпевших в заблуждение относительно якобы наличия у фигурантов сверхъестественных способностей, убеждали в неизбежности негативных последствий в случае отказа от «обрядов» и требовали перечисления средств. Обычные бытовые вещи при этом выдавали за «магическую атрибутику», — говорится в заявлении полиции.
Потерпевших также склоняли присылать ювелирные изделия из золота или оформлять микрокредиты и сдавать ценности в ломбарды, чтобы перевести деньги на подконтрольные счета. По данным следствия, такие действия фигуранты обсуждали между собой, насмехаясь над жертвами.
Злоумышленники обманывали военных и их семьи
«В частности, жену погибшего воина с помощью психологического давления и запугиваний побудили перечислить средства из государственной выплаты в связи с гибелью мужа», — отметили правоохранители.
Среди пострадавших — военнослужащие ВСУ и их семьи. Общая сумма нанесенного ущерба составляет почти 1,4 млн грн.
Обыски у «псевдогадалок» и что с ними сейчас
Киберполицейские установили администраторов веб-ресурсов, проследили движение средств и определили ключевых участников группы. Правоохранители провели 10 обысков в Черкасской и Винницкой областях — в квартирах подозреваемых и в их автомобиле.
Во время обысков изъяты транспорт, незарегистрированное гладкоствольное оружие, более 400 тыс. грн в разной валюте, десятки мобильных телефонов, компьютерная техника, банковские карты, черновые записи, стартовые пакеты мобильных операторов, оккультные материалы, обрядовая атрибутика и визитки так называемых ясновидящих.
Следователи объявили трем членам группировки подозрение в мошенничестве. Организатора группы и ее самую активную сообщницу задержали. Суд взял обоих под домашний арест. В отношении еще одного подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения.
Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает сообщников фигурантов.
Полиция разоблачила кланы псевдогадалок (9 фото)
К слову, в Днепровском районе Киева 49-летняя «гадалка» обманула 19-летнюю девушку на 120 тыс. грн. Злоумышленница запугала потерпевшую «порчей» и предложила «ритуал очищения», во время которого выманила золотые украшения, незаметно их похитила и скрылась. Полиция оперативно задержала рецидивистку.