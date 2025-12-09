Банда продавала украинских детей за границу: зарабатывали еще и на уклонистах

Стоимость отсрочки – судьба ребенка: в Одесской области сирот продавали за границу / © twitter.com/Національна Поліція

В Одесской области разоблачили группировку, которая продавала украинских детей за границу для усыновления.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным следствия, злоумышленники переправляли детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за границу, где их незаконно усыновляли иностранцы.

Двойная прибыль — от незаконного усыновления и уклоняющихся

«Делочки» даже наладили «схему», как обойти запрет межгосударственного усыновления, установленный во время военного положения, которая давала им дополнительную «прибыль». Чтобы реализовывать сделки, они оформляли опеку на подставных лиц, преимущественно уклонявшихся от мобилизации, ведь согласно действующему законодательству опекуны и попечители таких детей не подлежат призыву на военную службу и могут выехать из Украины.

Также перевозчикам детей предоставлялась возможность воспользоваться гуманитарной программой, упрощающей въезд украинских беженцев в другую страну, предоставляя им право на проживание, работу и социальные льготы.

Для оформления опеки злоумышленники использовали поддельные документы, в частности, фальшивые справки о доходах, договоры аренды жилья и свидетельства о крещении, которые якобы подтверждали статус «опекунов» как крестных родителей детей. Это позволяло проводить процедуру по упрощенной системе.

Также дельцы оказывали давление на должностных служб по делам детей и военнослужащих ТЦК, используя коррупционные связи и выдавая себя за влиятельных лиц, в частности из Офиса президента, органов по усыновлению и адвокатскому сообществу.

Один из участников группировки, проживающий за границей, прикрывался деятельностью международного благотворительного фонда, где занимал руководящую должность.

Таким образом, вводя в заблуждение военнослужащих ТЦК и должностных лиц по делам детей, злоумышленники добивались принятия положительных решений по назначению опекунами уклонистов, обеспечения их отсрочками от мобилизации и разрешениями на выезд детей за границу.

Сколько детей стали жертвами схемы

Жертвами преступной схемы стали не менее 25 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 13 из них злоумышленники незаконно переместили за границу и передали иностранцам на воспитание, содержание и усыновление.

Перемещение еще 12 детей стражи порядка не допустили.

Как накажут злоумышленников

Трем участникам преступной схемы — двум жителям Львова, среди которых организатор, и их помощнику из-за границы — следователи сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до пятнадцати лет лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Двое подозреваемых были задержаны полицейскими. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более двух млн грн.

