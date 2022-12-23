Бандера и Байден – среди персонажей: на Львовщине установили необычную рождественскую шопку

Организаторы говорят, что религиозная тематика вертепов нередко перерастает в светскую, поэтому ничего удивительного в этих фигурках нет.

На родине известного украинского писателя и поэта Ивана Франко в селе Нагуевичи Львовской области установили необычную рождественскую шопку. Среди традиционных библейских персонажей есть фигурки президента США Джо Байдена и лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщает Львовский областной совет.

"Почему здесь размещены эти две фигуры, которые вроде бы и не имеют отношения к Рождеству? Для этого вернемся к истории возникновения шопок в Украине. Шопка – это рождественская вертеп, изображающая библейскую сцену рождения Иисуса Христа. Уникальность украинских шопок в том, что каждая местность вносит в них национальный, региональный элемент, который, собственно, их и отличает", – объясняют организаторы.

По их словам, в рождественских спектаклях – вертепах, издавна популярных в Украине религиозная тематика пьесы нередко перерастала в светскую. Привлекались и реальные персонажи того времени, когда проходил вертеп.

"Мы должны научиться в современной трактовке показать свою аутентику, вещам придавать эту нашу внутреннюю силу, которой отмечалась Украина, несмотря на войны, катаклизмы, которые мы неоднократно переживали и переживаем сейчас", – убеждает директор заповедника Богдан Лазорак.

Ранее сообщалось, что маленькие украинцы выступили на рождественском концерте принцессы Уэльской Кэтрин.

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