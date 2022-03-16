Бандера "ответил" Кадырову, РФ без яхт и лошадей, зато с новым фастфудом "У дяди Вани": положительные новости за 16 марта

Бандера "ответил" Кадырову, РФ без яхт и лошадей, зато с новым фастфудом "У дяди Вани": положительные новости за 16 марта

Среди хороших для украинцев новостей – из плена оккупантов освободили мэра Мелитополя Ивана Федорова, Рамзан Кадыров верит в то, что Степан Бандера жив больше всех патриотов, а для россиян поплыли по курсу их военного корабля предметы роскоши: икра, алмазы, духи и даже лыжи.

В Украине длится 21-й день войны с российскими оккупантами, но украинскому боевому духу, позитиву и героической борьбе можно только позавидовать.

ТСН.ua собрал позитивные события, которые случились в течение 16 марта в Украине и мире в целом. Истории, поднявшие боевой дух, настроение и рвение каждого украинца.

Мэр Мелитополя снова готов к бою. Во время спецоперации украинцам удалось освободить из плена оккупантов главу города Ивана Федорова. С ним уже успел пообщаться президент Владимир Зеленский, который сказал, что "мы своих не бросаем". Федоров взял два дня на восстановление и снова приступит к обороне Мелитополя.

Бандера ответил Кадырову

Глава Чечни Рамзан Кадыров на днях заявил, что главным врагом русского народа является "представитель неонацистского движения" Степан Бандера. За его голову объявлено денежное вознаграждение в размере 250 тыс. руб.

"Я изучил всю схему и тактику этой неонацистской нечисти и могу с уверенностью сказать, что главным врагом русского народа является Бандера. Мои бойцы совсем скоро расправятся с ним, а позже – со всей другой нацистской деятельностью", – заверил Кадыров.

На эту тему в сеть появилось много шуток и мемов. В частности, в твиттере появился аккаунт "Степан Бандера", автор которого отреагировал на заявления главы Чечни.

Мемы о Кадырове и Бандере (9 фото)

Шок контент! БАНДЕРА ответил Кадырову!



Напомню, Кадыров объявил награду в 250 млн рублей за голову Бандеры! pic.twitter.com/EGEK2JMPQS — Александр Аронец (@aronets) 16 марта, 2022

Знаю, просили не говорить, но Степан Бандера вместе с Укр ДРГ сейчас находится здесь: pic.twitter.com/J9hEZdMjoj — Oleksii Rud (@StayWith_UA) 16 марта 2022

"ОПЗЖ" – все?

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Осознали, что натворили, или переобуваются? О самороспуске объявили сразу две фракции "ОПЗЖ" — в Винницком облсовете и Херсонском горсовете. Тем временем ряд членов парламентской фракции "ОПЗЖ" не покидают ее, однако покинули Украину. Как сообщил спикер парламента, нардепов именно этой фракции больше среди тех народных избранников, которые находятся за пределами государства во время войны.

Без духов, икры, полетов, зато "У дяди Вани" вместо McDonald's: новые реалии жизни в РФ

У россиян есть поговорка "кому щи пусты, а кому жемчуг мелок". Действительно, богатые и бедные люди всегда имели несколько разного уровня проблемы. Но теперь четвертая порция санкций для России от ЕС уравнивает жителей этой страны-изгнанницы, о чем всегда мечтали их коммунисты. А все потому, что теперь в РФ нельзя передавать или экспортировать предметы роскоши – это все вещи, которые стоят больше 300 евро.

В список вошли круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы, жемчуг, изделия из драгоценных металлов, элитные вина и спиртные напитки, черная икра и трюфели, сигары, духи. Под запрет попали также авто стоимостью свыше 50 тыс. евро и мотоциклы дороже 5 тыс. евро, аксессуары и запчасти к ним, музыкальные инструменты дороже 1500 евро (а это значит, что близкий друг Путина музыкант Сергей Ролдугин уже не купит себе новую виолончель), предметы искусства и антиквариат; экипировка для горных лыж, гольфа, подводного плавания и парусного спорта; разнообразные бильярды и аксессуары к ним, электронная техника, видеоигры, столовое серебро и фарфор, ковры, разнообразная одежда и т.д. В общей сложности список занимает 14 страниц мелким текстом.

Вслед за предметами роскоши и военным кораблем полетели самолеты РФ. Так, Агентство по авиационной безопасности ЕС приостановило действие лицензий российских авиакомпаний. Среди них – известные "Аэрофлот", S7, "Волга-Днепр", "Уральские авиалинии", "Азур".

Но россиянам нечего унывать, ведь в их стране хотят зарегистрировать новую торговую марку вместо McDonald's – "У дяди Вани". Просто взгляните на это лого.

Фото из открытых источников

Слезы оккупанта и "Не**й шастать"

Отдельный жанр – это перехваченные телефонные разговоры российских оккупантов с их женами и близкими. Один такой вояк пожаловался жене, как они попали "под раздачу" в Украине, им нечего есть, нет боеприпасов и горючего, и вообще оккупанты не видят смысла своего пребывания в чужом государстве. В свою очередь жена российского оккупанта пожаловалась, что ей тоже несладко дома, ведь закрылись Zara и McDonalds: "Здесь полный п*здец тоже происходит. Pepsi Cola твоей больше нет, Asos больше нет, McDonalds больше нет. Все магазины закрылись. Zara, Bershka – все закрылось, все американские магазины".

Еще один российский оккупант пожаловался, что в Украине его никто радостно не встретил, но встречается немало надписей "Не**й шастать" и "Путин х**ло". А еще российский захватчик жаловался, что в будущем "ими никто не будет гордиться".

Смешные мемы на актуальные темы (9 фото)

Примет ли ТРО Чернигова НАТО в свой состав?

Тем временем НАТО следует задуматься о вступлении в черниговскую территориальную оборону. Ведь ее бойцы настолько суровы, что остановили сегодня попытку российской армии прорваться в областной центр. Более того, бойцы преспокойно продолжают наращивать свои фортификационные сооружения.

Заграницу в "бейби-боксе"

Не все украинские мужчины такие боевые, зато изобретательные. Вот один хотел откосить от призыва и укрылся в "бейби-боксе", чтобы жена могла вывезти его в Молдову. Однако этот фантазер был найден украинскими пограничниками.

Государственная пограничная служба Украины

Музыкальный позитив по-украински

Музыкант Святослав Вакарчук вместе с писателем Сергеем Жаданом привезли гуманитарную помощь в Харьков. Пользуясь случаем, певец дал небольшой концерт прямо в харьковском метро.

В свою очередь певец Олег Винник откликнулся на просьбы поклонников и создал победную песню. За основу исполнитель взял гимн Украины и переделал в нем слова. Свою кавер-версию артист назвал песенной молитвой.

Будет жить Украина! Вы просили у меня победную песню. Я тоже этого хотел. Господь Бог слышит наши сердца, нашу народную боль! Мой героический народ!!! Прими от меня слова поддержки через кавер-версию на победную музыку гимна Украины, композитор Н. Н. Вербицкий. В каждое сердце, обливающееся кровью за Украину, за Победу нашего народа, да попадет эта моя песенная молитва! Украинец не может без Песни! Украинец не может без свободы! С нами Бог! Объединяемся! ❤️ Опубликовано Олегом Винником Понедельник, 14 марта 2022 г.

Кот Степан нашелся во Франции

Интернет-звезда кот Степан из Харькова нашелся через две недели после исчезновения. Пушистому пришлось стать беженцем и теперь он находится во Франции. Кот прославился благодаря своему печальному виду с коктейлями, но в течение двух недель Степан "не выходил" на связь с поклонниками, поэтому за животное начали переживать, не случилось ли с ним беды. Но уже сегодня на странице Степана в Instagram появилась информация, что он жив и здоров.