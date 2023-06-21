"Бандерлоги ср*ные, Россия старается всех убивать": в Одессе разразился новый языковой скандал

Клиентка супермаркета также заявляла, что Украина якобы всегда была в составе РФ и вернется в ее состав.

В Одессе разразился новый языковой скандал – в "Эпицентре" неизвестная женщина называла украинский язык "укронацистским" и заявляла, что Украина должна быть частью России.

Об этом свидетельствует видеозапись, опубликованная телеграмм-каналом "Одесса Инфо".

Как рассказали очевидцы, кассир одесского гипермаркета "Эпицентр" обратился к клиентке на украинском языке, что очень возмутило ее.

"На что она начала кричать по-русски: "Я что — бандерлога, что вы со мной так разговариваете? Я не понимаю ваш укронацистский язык, скоро вас всех убьют", – говорится в сообщении паблика.

Скандалистка также принялась заявлять, что Украина была и должна быть в составе России. В то же время, женщина утверждала, что якобы любит Украину и ее язык.

"Украину я люблю, между прочим. И она останется, и будет при России – так как она всегда и была. И украинский язык я тоже люблю. И Украина наша будет – только в составе России, как она всегда и была", – заявила посетительница.

За кадром слышно, как какой-то мужчина говорит, что с точки зрения принадлежности к России значительная часть местного населения не согласится. Тогда женщина начала выкрикивать: "Ой, половина! Кто? Бандерлоги вот эти ср*ные, которых еще не убили?! Россия старается всех убивать. Ничего, скоро вас всех не будет".

Скандалистка также заявила о своих русско-еврейских корнях.

В Одессе случился новый языковой скандал: "Я не понимаю ваш укронацистский язык"

Языковой скандал с музыкантами в Одессе

Напомним, накануне в Одессе разразился еще один языковой скандал, зафиксированный на видео. Так, две нетрезвые женщины подошли к уличным музыкантам, исполнявшим украинские песни, и начали выкрикивать в их адрес: "Понаехали!" Женщины также пытались выбить из рук телефон автора видео.

Добавим, в начале июня во Львове подросток из Одессы обругал нецензурными словами народного депутата Наталию Пипу, которая сделала ему замечание о выполнении на улице песен российского исполнителя Виктора Цоя. На несовершеннолетнего составили протокол об административном правонарушении за мелкое хулиганство (именно за брань, а не за язык). Подростка на несколько дней забрали в приют, ведь он прибыл во Львове без сопровождения взрослых, а затем отпустили домой.

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