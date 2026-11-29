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"Бандероли" летели на один из регионов Украины: там раздались взрывы — первые подробности
Российские войска атаковали Полтавскую область скоростными воздушными целями.
В воскресенье, 29 ноября, в Полтаве раздались взрывы.
Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали движение скоростных воздушных целей — российских реактивных дронов Бандероль.
Атака РФ на Полтавщину 29 ноября: какие цели фиксировали Воздушные силы
По информации Воздушных сил ВСУ, военные сообщали о движении целей по следующим направлениям:
«Скоростная цель курсом на Полтаву. „Бандероль“ мимо Диканьки в юго-западном направлении. „Бандероль“ мимо Кобеляков курсом на Кременчуг. „Бандероль“ на Полтаву с северо-запада».
Сообщений о повреждениях и пострадавших пока не поступало.
Напомним, взрывы 29 ноября раздавались не только в Полтавской области. В этот день российские беспилотники атаковали Сумы. В Ковпаковском районе города в результате попадания дрона загорелся автомобиль.