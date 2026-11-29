«Бандероль» / © youtube.com/Одесса как она есть

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В воскресенье, 29 ноября, в Полтаве раздались взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ фиксировали движение скоростных воздушных целей — российских реактивных дронов Бандероль.

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Атака РФ на Полтавщину 29 ноября: какие цели фиксировали Воздушные силы

По информации Воздушных сил ВСУ, военные сообщали о движении целей по следующим направлениям:

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«Скоростная цель курсом на Полтаву. „Бандероль“ мимо Диканьки в юго-западном направлении. „Бандероль“ мимо Кобеляков курсом на Кременчуг. „Бандероль“ на Полтаву с северо-запада».

Сообщений о повреждениях и пострадавших пока не поступало.

Напомним, взрывы 29 ноября раздавались не только в Полтавской области. В этот день российские беспилотники атаковали Сумы. В Ковпаковском районе города в результате попадания дрона загорелся автомобиль.

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