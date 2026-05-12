"Бандерщина": в Харькове девушку затравили за общение на украинском

В Харькове разгорелся очередной языковой конфликт, который быстро получил огласку в социальных сетях. Спор между женщинами возник в парке. Инцидент сопровождался бранью.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

По словам автора видео, зафиксировавшей инцидент на камеру, причиной агрессии со стороны других прохожих стал именно украинский язык.

«Бендерщина», — именно такую фразу услышала девушка в свой адрес во время спора.

Женщина, снимавшая видео, была возмущена такой реакцией, ведь ее семья, как она утверждает, напрямую причастна к защите города от оккупантов. Она подчеркнула, что за Харьков сегодня воюют ее самые близкие люди — муж и отец.

Автор видео подчеркнула, что ее буквально «крыли матами».

«Вы забыли, где вы живете», — спрашивала автор видео.

Пока неизвестно, обращалась ли потерпевшая в правоохранительные органы.

Дата публикации 10:56, 12.05.26

Напомним, в Одесском национальном технологическом университете проводили проверку соблюдения языкового законодательства после жалобы студента на использование русского языка во время учебного процесса и экзаменов.

В ходе проверки подтвердилось, что преподаватель использовал русскоязычные экзаменационные билеты и общался со студентами на русском языке. По результатам контроля на профессора составили административный протокол за нарушение языкового законодательства, после чего его уволили с должности.

Также, уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявляла, что нынешние штрафы за нарушение языкового законодательства недостаточно эффективны и не всегда побуждают нарушителей соблюдать закон. По ее словам, поэтому рассматривается возможность повышения сумм штрафов для юридических лиц в несколько раз.

Также сообщалось, что за 2025 год за нарушение языкового закона было выписано 95 штрафов на общую сумму почти 369 тысяч гривен.

