Бандеры, Нила Армстронга и Королевы Елизаветы II: в Днепре переименовали еще более 40 улиц

В городе продолжается дерусификация топонимов, связанных с государством-террористкой РФ.

В Днепре 21 сентября сменили названия еще 44 улиц и озера. Это самый большой из всех предыдущих принятых списков.

Об этом сообщили в городском совете.

Всего в Днепре переименовали уже более 110 улиц.

"В городе в общей сложности более 300 топонимов, требующих дерусификации и деколонизации. На каждой сессии мы переименовываем по частям. И будем продолжать это делать", — прокомментировал мэр города Борис Филатов.

Теперь в Днепре появились улицы Бандеры, Нила Армстронга, Королевы Елизаветы II и другие. С полным перечнем новых названий можно ознакомиться на сайте горсовета.

Напомним, в КГГА разъяснили, нужно ли менять документы после переименования столичных улиц.

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