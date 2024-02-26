Банк Кредит Днепр помогает в восстановлении Балаклейской больницы Харьковской области

Банк Кредит Днепр продолжает помогать возобновить работу и медицинское оборудование Балаклейской клинической многопрофильной больницы интенсивного лечения в Харьковской области, которая получила серьезные повреждения и разграбления во время оккупации.

Новый пакет помощи от Банка Кредит Днепр — 9 хирургических аспираторов для нужд многопрофильной больницы в Балаклее, закупленных фондом «Здоровое будущее» при поддержке финансового учреждения.

Как сообщили в пресс-службе Банка Кредит Днепр, оборудование уже передано в больницу и помогает врачам обеспечить своевременное и качественное оказание медицинской помощи гражданским жителям региона и украинским защитникам.

Хирургические аспираторы используются для удаления/откачки биологических и/или посторонних жидкостей, фрагментов раздробленных тканей, чужеродных элементов из человеческого организма при проведении операций, различных манипуляций и процедур. Уникальность приобретенных при поддержке Банка Кредит Днепр аспираторов заключается в том, что они питаются от аккумуляторных батарей. Благодаря этому аппарат можно легко передвигать между несколькими рабочими местами медиков в больницах, а также оказывать помощь раненым в полевых условиях и реанимобилях.

Банк Кредит Днепр вместе с благотворительным фондом «Здоровое будущее» стали одними из первых, кто помог восстанавливать Балаклейскую клиническую многопрофильную больницу интенсивного лечения. Во время оккупации региона вражескими войсками медицинское учреждение было повреждено и разграблено.

В октябре 2022 усилиями Банка Кредит Днепр были оборудованы реанимационные палаты. В мае 2023 года банк предоставил медикам больницы медицинские каталки для безопасной и быстрой транспортировки пациентов внутри больницы и на пути к ней. С ноября 2023 г. при поддержке банковского учреждения продлено оборудование реанимационных палат для помощи медикам в возвращении пациентов к полноценной жизни.