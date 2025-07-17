Банк Кредит Днепр провел экологическую акцию в Голосеевском парке

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Во время экоакции команда волонтеров из сотрудников банка установила информационные таблички с названиями деревьев и травянистых растений на территории парка, а также присоединилась к уборке и благоустройству зон отдыха.

Как отмечают в банке, подобные инициативы — добрая традиция для коллектива: Банк Кредит Днепр делает вклад в сохранение окружающей среды и привлекает внимание общественности к природному наследию столицы и его сохранению.

«Наш банк – это больше, чем финансы. Это забота. Мы верим, что стабильность бизнеса невозможна без стабильности внешней среды. Поэтому такие инициативы — это проявление нашей ответственности перед городом, обществом и природой», — прокомментировал экоакцию Сергей Панов, председатель Правления Банка Кредит Днепр.

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Национальный природный парк «Голосеевский» – уникальный природоохранный объект, расположенный в пределах мегаполиса. Заповедная территория парка хранит на территории столицы редкие экосистемы, в том числе 24 вида растений, занесенных в Красную книгу Украины.

«Команда банка вместе с клиентами и партнерами каждый день делает маленькие и большие шаги для победы Украины. Банк остается надежным финансовым партнером для бизнеса и украинцев, делает весомый вклад в развитие экономики нашего государства и активно реализует социальные и благотворительные инициативы», — рассказала пресс-служба банка о его вкладе в развитие социального и делового направлений, а также природных экосистем.

Банк Кредит Днепр ежегодно осуществляет практический вклад в сохранение окружающей среды. В прошлом году работники Банка Кредит Днепр обустроили сквер для отдыха на Трухановом острове.